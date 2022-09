Ministerio Público insiste que Jean Alain debe seguir en prisión y defensa afirma que no emprenderá la huida

Wanda Méndez

Santo Domingo, RD

El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Wilson Camacho, considera que el exprocurador Jean Alain Rodríguez, debe continuar en prisión, debido a que ha realizado demasiados esfuerzos para obstruir el proceso judicial en su contra.

"En ningún caso, ningún imputado ha dedicado tanto tiempo, personas y dinero para procurar obstruir un proceso, nadie se ha dedicado a hacer 6 recusaciones en contra del Ministerio Público, procurando que su proceso no se conozca", dijo en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Sostuvo que lo que tiene que hacer Jean Alain Rodríguez es "concentrar sus energías para defenderse de una acusación de la que él sabe que no tiene escapatorias".

Reiteró que tienen una investigación blindada.

Reaccionó a declaraciones del abogado de Jean Alain, Carlos Balcácer, de que el Ministerio Público responde al partido del gobierno, diciendo que "Las sagradas escrituras dicen que por sus hechos los conoceréis, a nosotros evalúennos por nuestros hechos".

Camacho fue entrevistado luego de que el juez Amauris Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción, aplazó para el 17 de octubre un recurso de revisión interpuesto por el exprocurador en busca de su libertad bajo fianza.

Precisó que el Ministerio Público estaba listo para conocer la medida de coerción. Expresó que nunca han promovido un aplazamiento, ni siquiera cuando le son notificados documentos en la sala de audiencia, porque los revisan ahí mismo.

Defensa

Carlos Balcácer refutó que la solicitud de la revisión de la medida de coerción sea para el exprocurador emprender la huida. Indicó que ese planteamiento del ministerio público en ese sentido es ocioso y recurrente.

Sostuvo que no se puede hablar de obstrucción del proceso ni de la acusación, porque no se sabe si Jean Alain se le conocerá un proceso.

Reiteró que el procurador Camacho responde a los lineamientos del gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM) y que el caso es una venganza.

Explicó que la fundación Alfred Nobel no fue convocada a la audiencia de revisión de medida de coerción, debido a que su dirección no aparece. Indicó que no se opusieron al aplazamiento porque no quieren que cualquier decisión que se dicte sea motivo de censura.