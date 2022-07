Implicados en caso Medusa a espera del juicio a las pruebas

Ramón Cruz Benzán

Santo Domingo, RD.

El juez Amauri Martínez, del TercerJuzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, tiene a su cargo el conocimiento de dos juicios preliminares, el caso del fraude en la Lotería Nacional y ahora el caso Medusa, en cuyo expediente figuran 63 personas y empresas involucradas.

El magistrado Martínez fue apoderado del expediente por la jueza Kenya Romero, coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, mediante el sorteo aleatorio computarizado para conocer el juicio preliminar en contra del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y los demás encartados.

El tribunal tan pronto tenga el expediente hará un inventario de las piezas y pruebas depositadas y luego mediante auto fijara la fecha de la audiencia preliminar y notificará a las partes la pieza acusatoria.

Al juez le corresponderá juzgar todas las pruebas de un voluminoso expediente que cuenta con 12,274 páginas, y dentro de esas, más de 3,500 pruebas documentales y 400 testigos a cargo de la acusación y determinar si envía a juicio o no los imputados.

Los primeros implicados en el caso por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) fueron además de Alain Rodríguez, el exdirector de Tecnología de la Información, Javier Forteza; el exdirector administrativo, Jonathan Rodríguez, y Alfredo Solano, ex subdirector administrativo. Estos guardan prisión preventiva en la cárcel de Najayo.

También Jenny Marte, exencargada de Proyectos, cumple arresto domiciliario, al igual que la ex subdirectora Altagracia Guillén y Rafael Mercedes, exdirector de Contabilidad. También está imputado el ex asesor Miguel José Moya, quien tiene presentación periódica.

Canó Sacco, fuera de lista

En la lista de los acusados no figura Rafael Stefano Canó Sacco, exjefe de Gabinete del exprocurador Rodríguez, quien fue implicado al principio en el caso, pero no fue incluido en la acusación final. Según se informa está colaborando con el ministerio público.

Fue arrestado en España el pasado año, luego de haberse fugado del país. Las autoridades de la República Dominicana llegaron a solicitar su extradición.

En la acusación, el ministerio público agregó a Rolando Sebelén Torres, cuñado del exprocurador Rodríguez. Sebelén Torres estaría vinculado a supuestas contrataciones millonarias ilícitas a empresas relacionadas entre sí para el suministro de alimentos de los internos en los centros de reclusión del país.

Empresas y alimentos

En estos ilícitos también habrían estado relacionados José Estrada y César Nicolás Rizik, quienes, de acuerdo a informaciones, figuran de forma directa e indirecta en varias de las empresas que resultaron ganadoras para proveer los alimentos a los recintos penitenciarios.

A estas irregularidades también fueron vinculados Hilda Cristina Jackson y José Alberto Abbot, madre y suegro de José Estrada; como también Juan Asael Martínez, Vianela Pimentel y Giselle del Carmen Molano, hermano, madre y esposa de César Nicolás Rizik, respectivamente.

Nuevos encartados

Por igual, en la lista de los nuevos acusados figura Ramón Burgos Acosta, quien fue director del Sistema Nacional de Resolución Alterna de Conflictos (Sinarec) y podría estar implicado en una mafia para distraer fondos del programa para construcción y equipamiento de los centros penitenciarios.

Alejandro Martín Rosa, quien fue director de la Unidad de Custodia y Administración de Bienes Incautados del Ministerio Público, también está acusado por la Pepca, y estaría implicado en pagos ilícitos.

Además de los antes citados, son nuevos imputados Félix Antonio Rosario, exdirector de la Oficina de Acceso a la Información Pública del Ministerio Público; Sara Fernández de José, Braulio Michael Batista, Jonathan Medina Reyes, Ysis Tapia, Mercedes Salcedo Disla, Carolina Pimentel Bonifacio y Francis Ramírez Moreno.

Asimismo, Lisandro José Macarrulla Martínez, Reynaldo Santos de la Cruz, Daniel Enrique Feliz, Francisco Arturo Santos, Fausto Cáceres Salterio, Francisco Alberto Vásquez, Carlos Augusto Guzmán Oliver, Rafael Salvador Rasuk, Sean Hudson Dwiggins, Ricardo Antonio Carrasquero, José Antonio Santana Julián, Felipe Fernández de Castro e Ismael Elías de Jesús.

Sociedades

Entre las empresas imputadas están Mac Construcciones, Morel Grullón, Constructora Integral SAS, Abatesa, Constructora Carrasco SRL, Smart Logistc, Distribuidora Ropi, Inversiones Swaziland EIRl.

También, Inversiones Carivieri, Ropalma SRL, Getran del Caribe, Dimamor Group, Herrage Rachel SRL, F y F Ezel Import, Rogama, Comercial Viarios, la Parasata Mercantil y Fire Control System Magm.

Fraude

Caso Medusa

El 30 de junio de 2021, las autoridades dominicanas arrestaron al exprocurador Jean Alain Rodríguez por acusaciones de desviar fondos públicos hacia grupos que apoyaban al PLD y destruir registros relacionados con extradiciones, incautación de activos y actividad delictiva durante su mandato. Se le acusa de defraudar al Estado con más de 6,000 millones de pesos, como parte de una red criminal cuyas actividades incluían conspiración, fraude, soborno, falsificación de documentos públicos, robo de identidad y ciberdelito.