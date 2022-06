Líderes y funcionarios expresan pesar por muerte de Jorge Mera

Adriana Peguero

adriana.peguero@listindiario.com

Santo Domingo, RD

El asesinato a tiros del ministro de Medio Ambien­te y Recursos Na­turales, Orlando Jorge Mera, dejó en shock al pueblo dominicano y lastimó los corazones de destacadas personalidades del área polí­tica, social y empresarial, las cuales lo expresaron a través de las redes sociales y notas de prensa enviadas a los medios de comunicación.

El expresidente Danilo Me­dina manifestó que la noticia del asesinato de Jorge Mera la recibió con “profundo dolor y conmoción”, por lo que no en­cuentra palabras para llevar consuelo a sus familiares.

En su cuenta de Twitter @DaniloMedina, el exmanda­tario escribió: “Recibimos con profundo dolor y conmoción la trágica noticia del falleci­miento del ministro Orlando Jorge Mera. Faltan palabras para llevar consuelo a su espo­sa Patricia Villegas, sus hijos Orlan­do y Patricia, su hermana Dilia Le­ticia y a sus compañeros y amigos. Paz a su alma”.

El también expresidente, Leo­nel Fernández, en su cuenta de esa red social @LeonelFernandez en­vió las condolencia a sus familiares y destacó las cualidades humanas de Orlando Jorge Mera.

“En nombre de nuestra organi­zación política y en el propio, me permito expresar mis más senti­das condolencias por la muerte de Orlando Jorge Mera. Gran ser hu­mano, hombre público y un servi­dor comprometido. Paz a su alma y consuelo a toda su familia”, escri­bió.

La alcaldesa del Distrito Nacio­nal, Carolina Mejía, Carolina Me­jía escribió en su cuenta de Twitter @CarolinaMejiaG que la invade la pena y su corazón está consterna­do por su asesinato.

“Orlando era un ser humano de paz, noble y gentil; excelente pa­dre y hermano, un amigo entra­ñable, quien siempre buscaba los consensos y la unión. Mi corazón está consternado, es una de esas cosas que nunca se puede uno imaginar. Su irreparable pérdida nos deja una profunda pena. En­vío un abrazo del alma a Patricia y sus hijos, a Dilia y a toda su fami­lia. Descansa en paz Orlando que­rido”.

El ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, lamentó la muerte trágica de Jor­ge Mera, y escribió un texto en su cuenta @JosePaliza que reza de la siguiente manera: “Ayer sembra­mos juntos un árbol en las alturas de Valle Nuevo, tomamos café y soñamos con el futuro de la tierra que tanto amamos. Te extrañaré mucho, estimado amigo. Paz”.

También el Ministerio de Rela­ciones Exteriores de República Do­minicana en su cuenta de Twitter @MIREXRD, expresó sus condo­lencias por el asesinato del minis­tro.

“El Ministerio de Relaciones Ex­teriores se une a la profunda pena que embarga a la familia Jorge Vi­llegas, por la partida a destiempo del honorable y muy apreciado Orlando Jorge Mera, Ministro de Medio Ambiente y Recursos Na­turales. Extendemos nuestras más profundas condolencias a la fami­lia Jorge-Villegas en estos difíciles momentos”.

En tanto que el director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lova­tón, escribió en Facebook un men­saje muy emotivo, el cual destaca la alta admiración que sentía por Jorge Mera.

“El corazón no me alcanza. Or­lando, te vas con prisa. Una prisa maldita. Una prisa absurda. Una prisa asesina de quien era tu ami­go. Dios sabe. Dios dispone”, escri­bió.

Agregó: “Recuerdo cómo me arreglabas con Luis cada vez que yo me encuerdaba con él. Pa­checo y tú, mis mentores y, a ve­ces, mis domadores. Pero al fi­nal, ¿sabes qué? Hoy cuando te vi pensé: A la porra la política. Además de a Marianito, Alejan­dra y Zaida, yo tenía a Orlando. Hoy, Dios, perdóname pero no te entiendo. Sé que ya perdonaste a Miguel, así eras tú. Hermano, hoy en el cielo todo será mejor, pues llega un ángel que nos pres­taron. He conocido mucha gente a mis 45 años. Ninguno más ín­tegro que tú. ¡Adiós Orlando!”.

El dirigente político, Domingo Jiménez, aseguró en su cuenta de Twitter @domingojimenez, que la muerte de Orlando Jorge Mera le duele más que el cáncer de pán­creas que padece.

“Saludos para el pueblo domi­nicano. Como algunos de uste­des saben, estoy afectado de un cáncer terminal de páncreas, el cual ya ha hecho metástasis. Lo estoy padeciendo, pero la muer­te de Orlando Jorge me duele y me enlutece más allá de mi sufri­miento de salud”.

Asimismo el diputado oficialis­ta, Ramón Ceballos, tras lamentar su muerte y enviar las condolen­cias a los familiares de Orlando, expresó que el gobierno pierde a un trabajador incansable y a un ser humano responsable.

Mientras que el Senado de la República pospuso la convocato­ria para la sesión fijada para hoy, en relación a los recientes y lamen­tables acontecimientos, informó la dirección de comunicaciones.

Medios internacionales se hacen eco de la muerte de Jorge Mera.

Medios de comunicación de diver­sas partes del mundo se hicieron eco del asesinato del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. El País en España, El Miami Herald, Europa Pres, Telemundo, CNN, AP, la BBC, AFP, entre otros, destacaron el hecho de sangre, ocurrido en el despacho cuando un amigo le cayó a tiros.