Julito Kilo está dispuesto a ser extraditado a Estados Unidos

Ramón Cruz Benzán

Santo Domingo, DR

Julio de los Santos Bautista, conocido como Julito Kilo, expresó estar dispuesto a irse voluntariamente a los Estados Unidos para responder a los hechos que le formulan en un tribunal Federal de Puerto Rico.

Dijo que está “deseoso” de irse para enfrentar la acusación, tras señalar que nunca ha negado aceptar los cargos que se le imputan. Es reclamado por los Estados Unidos.

“Yo estoy loco por irme, comprende, yo nunca me he negado a irme, yo tengo que enfrentar mi situación para ver de qué me están acusando ellos”, acotó el acusado.

De los Santos Bautista establece que las autoridades lo marcaron con el “sello de la bestia”, por razones que él mismo “desconoce”.

Asimismo, agregó que, le asignan el alias de “Julito "Kilo” con la finalidad de estigmatizar y hacerlo parecer como un "villano" y un ser humano de un temperamento violento ante la opinicón pública.

A su juicio, ese apodo obedece a relaciones públicas interesadas en resaltar cualidades negativas que no son propia de su persona; un vivo ejemplo de ellos es, que nunca ha sido asociado a riñas ni delitos de sangre comentó.

Se define como un empresario que se dedica entre otros negocios, a la venta de productos marinos al por mayor, actividad que le genera suficientes recursos económicos para vivir una vida modesta.

Establece que la Pescadería De Los Santo es una empresa legalmente registrada, al día con sus libros contables y el pago de los impuestos y es un negocio muy competitivo en ese mercado por la gran cantidad de cliente que mantiene con fidelidad gracias a los precios que ofrece en los rubros que comercializa.

Actualmente, a “Julito” se le acusa por operar una red de narco­tráfico que enviaba drogas desde Suramérica hacia la República Dominicana, con el vecino país como destino final.