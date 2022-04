Monseñor Berzosa pide por los ciudadanos que son acosados en redes sociales de la manera más “cruel y cobarde”

Redacción digital

Santo Domingo, RD

El obispo Monseñor Cecilio Raúl Berzosa Martínez, durante la lectura del Sermón de las Siete Palabras, pidió por los ciudadanos que son acosados constantemente en la redes sociales de la manera “más cruel y cobarde” por otros usuarios.

Durante su pronunciación de la cuarta palabra denominada “Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado?” monseñor Berzosa Martínez dijo haber palpado muchas soledades y abandono en dominicanos e hizo énfasis en todos esos que no se atreverían a gritar como lo hizo Jesús en su momento.

Cuestionó que muchos niños dominicanos y haitianos están en el abandono específicamente en el sector el Café de Herrera.

También citó a los niños que tienen alguna discapacidad y que no están recibiendo las atenciones necesarias y “ni siquiera sus madres”, sostuvo.

En ese mismo sentido, hizo énfasis en el hacinamiento que hoy en día son víctimas algunas familias dominicanas y por los enfermos que no tiene un acceso digno a la salud y que fueron víctimas mortales del covid durante la incidencia de la enfermedad.

Pidió por los vendedores ambulantes que días tras días abarcan las calles de los semáforos para poder sobrevivir, en especial esos ciudadanos que no tienen documentación y están de manera ilegal en el territorio nacional.

Reclamó, además por las “jóvenes embarazadas repudiadas”, por los que se dedican a los juegos de azar y por todos los que se dedican a la prostitución en todo el perímetro del Malecón de Santo Domingo y en otros lugares.

El monseñor Berzosa Martínez también pidió por los enfermos psíquicos que no tienen recursos, por las mujeres maltratadas, víctimas de violencia machista, los castigados por leyes y penas injustas.