Suplidores de almuerzo escolar advierten que Inabie va rumbo a otro escándalo

Yariel Ferreras

Santo Domingo, RD

Este martes, la Asociación Dominicana de Industrias Alimentarias & Afines (Asodoina) comunicó que en el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) “se transita por un camino peligroso”, el cual, según ellos, podría acabar en un nuevo escándalo.

Los suplidores han informado que este año la institución seccionó la licitación para contratar el almuerzo escolar en 35 licitaciones simultáneas, advirtiendo que esto facilita a personas y empresas a licitar en más de un lugar, donde “legalizan” una de las cosas que, según ellos, el mismo director ha denunciado anteriormente.

Según Juan García, quien es uno de los suplidores, se les está haciendo un pliego, llevándoles a que no participen en la licitación. Esto debido a que les están colocando cosas como sartenes volcables, hornos, plantas eléctricas, cuartos fríos, donde saben que están al punto de la quiebra. Dicen que para ellos participar en el proceso deben hacer una inversión que está dentro de sus alcances económicos.

Este documento de condiciones, según la Asodoina, actúa en violación al principio de proporcionalidad establecido en la ley 340-06. Por tal motivo, la asociación hizo un llamado al director de la entidad, Víctor Castro, para que el pliego sea ajustado a sus necesidades como suplidores, reconociendo que no están en capacidades de hacer una inversión que no les garantiza el almuerzo a más de 700 raciones, puesto que este pliego no es para microempresarios como ellos, sino para medianos empresarios.

Inabie responde a suplidores

Por otra parte, el Inabie, en respuesta a lo expresado por los suplidores, comunicó que, a pesar de que respeta sus opiniones sobre estos nuevos procesos de licitaciones, es importante “edificar la opinión pública” compartiendo el contexto de los cambios que se han llevado a cabo para blindar las licitaciones, apegándolas a la ley.

Asimismo, los 35 procesos de licitación son llevados a cabo en las distintas provincias del país, según la institución, con el fin de que las cocinas ubicadas localmente sean las que puedan resultar adjudicadas con los contratos, desmintiendo que esto sea para facilitar a personas y empresas para que liciten en más de un lugar.

Se comunicó del mismo modo que la decisión fue tomada precisamente para corregir la licitación de años anteriores, y que con esta división se focaliza el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas locales.

En cuanto al asunto de los pliegos, la institución informó que estos fueron “previamente socializados” con los suplidores y el público en general, además de que cada exigencia busca que las raciones para los estudiantes cumplan con la visión de la actual dirección ejecutiva y del Gobierno de “llevar alimentos con la calidad, cantidad e inocuidad que merecen”.