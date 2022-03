Busca a su hijo desaparecido hace tres años

Yanibel Luna

yanibel.luna@ listindiario.com

Santo Domingo, RD

“Es tan difícil no saber dónde está mi hijo Alber­qui; lo veo en todos los rostros que no puedo ver, en los jóvenes que cum­plen sus sueños y en las personas que deambulan por las calles”, con el co­razón destrozado y las es­peranzas de volver a en­contrar a su hijo, Modesto Luciano expresó lo com­plicado que ha sido su vida desde el año 2019.

Modesto Alberqui des­apareció el 8 de enero del 2019 y, hasta la fecha, su padre lo busca sin descan­so. La incertidumbre de no saber su paradero ni de las condiciones en que se en­cuentra ha sido la peor pe­sadilla de su familia y de la que parece no despertar.

Modesto Luciano, de 67 años de edad, procreó con María Mercedes Adames cinco hijos, de ellos, unos trillizos de los que Alber­qui forma parte.

“Él es el único que me queda”, dijo, mientras na­rró que los otros dos mu­rieron.

Modesto Daviel fue el pri­mero que falleció. Según su padre, con solo cuatro meses de nacido lo encon­traron sin respirar en la cuna. Se determinó una muerte súbita.

El segundo, Modesto Wa­namakel, falleció en un ac­cidente de tránsito, cuan­do regresaba de las fiestas patronales del Distrito Mu­nicipal Arroyo Cano a Bo­hechío, a la edad de 22 años.

A pesar de las pérdidas que ha tenido que enfren­tar, el padre aún tiene la es­peranza de dar con el pa­radero de Alberqui. “Una de mis grandes metas es no morir sin saber de él, no darme cuenta si está vivo o muerto. Es difícil pasar por eso; yo veo Alberqui en to­dos los rostros que no pue­do ver, en aquellos que via­jan en carros y motores. Veo a Alberqui en cada per­sona que tiene problemas mentales, en todos lo que deambulan en la calle, en los jóvenes que realizan sus sueños”, continuó.

Considera que no hay ma­nera de explicar lo que se siente. “Los demás se pue­den hacer una idea, pe­ro vivirla es romperse para siempre”, añadió el atribu­lado padre.

Cartas no llegan

Luciano, quien es agrónomo de profesión, relató que para él los días son grises pero hay algunos que son más, sobre todo cuando está próximo a la fecha de la desaparición de Alberqui.

“Cuando busco en lo pro­fundo y no consigo una ex­plicación ni una razón que me culpe de su ausencia, me cuestiono, ¿qué hice pa­ra que desapareciera?, en estos tres años no he po­dido tener una respuesta, porque siento que no he hecho nada de que pudie­ra avergonzarle, ni le negué algo”, comentó mientras buscaba algunas cartas que le ha dirigido a su hijo.

Estas cartas reflejan el dolor que lo invade, y busca con­suelo en las letras. Algunas la titula como “Carta a mi hijo”, “Relato de un padre a su hijo” y “Mi hijo sigue desaparecido”.

También mostró algunas comunicaciones dirigidas a las autoridades, además de los documentos y fotos de su vástago.

“Por mi cabeza han pasado todo tipo de ideas. Tuve la suerte de pensar en mi fa­milia. Dios intervino y me ayudó”, afirmó Modesto.

También agradece el gesto de muchas personas solida­rias que lo ayudan y lo han respaldado.

El hecho de imaginar que su hijo algún día regresa­rá y volverá a sus brazos, lo mantiene con vida.

Modesto Alberqui

El joven Modesto Alberqui es oriundo de Bohechío. Cuando desapareció tenía 26 años y salió de su resi­dencia del sector 30 de Ma­yo de Honduras de la capi­tal y jamás ha vuelto a ser visto por sus familiares.

Sus padres lo describen co­mo una persona muy in­dependiente y que se deja querer. Desde pequeño era muy apegado a su madre, a la que le tenía confianza y le contaba sus secretos.

“Él tenía una hermosa sincro­nización con su madre. Mis hijos han sido educados para que la respeten y la amen”.

¿Qué dicen las autoridades?

Modesto Luciano relató a Listín Diario que cuando su hijo fue anunciado como desaparecido, el coronel en­cargado del departamento de desaparecidos de la Po­licía Nacional estuvo pen­diente de la búsqueda, pero hasta hoy no hay noticias de su paradero.

“Como padre de escasos re­cursos tengo limitaciones. No pertenezco a un rango social para que las autorida­des se muestren más intere­sadas y tampoco tenemos la manera de garantizar el costo de la búsqueda”, ex­plicó.

SEPA MÁS

Teléfonos para dar información

Esperanzados

Los padres de Modesto Alberqui lo sienten vi­vo. Por eso consideran que, de estar con vida, comparte con alguien más. Y en ese senti­do piden que la socie­dad se comunique con ellos para ofrecer algu­na pista.

“Solo queremos saber que él está bien y que su vida no corre peli­gro” -consideraron. Pi­den que si tienen algu­na información sobre él favor llamar a los te­léfonos 849-274-2861, 809-671-8221.