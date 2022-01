"Si no están enfermos, se van a ir con el virus", dice doctora en centro de pruebas en el Olímpico

Yanibel Luna

Santo Domingo, RD

Las personas que, en medio del sol en el Pabellón de Esgrima del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, esperan para realizarse las pruebas PCR y antígenas, califican de lento y desorganizado el proceso.

Una colaboradora del sistema de salud dijo que tienen problemas en el pabellón y solo estaban haciendo la prueba de PCR, por lo que han detenido el listado de las pruebas rápidas.

“Deben esperar y organizarse, estamos encima de ustedes y muchos médicos ya están positivos, colaboren con nosotros", exclamó.

Asimismo, expresó que la gente no se deja ayudar. “Ya me duele la garganta de hablarle y no escucha. Si no están enfermos, se van a ir con el virus. No quieren respetar el distanciamiento social, y discuten por todo”, sostuvo.

Una ciudadana identificada como Magalis Roa está en el centro desde la 6:00 de la mañana y expresó que las pruebas rápidas se terminaron. “Los colaboradores solo le dicen que están haciendo la PCR”.

En el listado de la prueba rápida hay 131 niños y 461 adultos.