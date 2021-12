Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 tarda una hora en asistir accidente de tránsito

Lourdes Aponte

Santo Domingo, R.D.

El Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, tardó aproximadamente 60 minutos en presentarse al lugar de un accidente de tránsito que se produjo en la avenida Máximo Gómez, próximo a la calle Pedro Livio Cedeño, mientras la víctima se retorcía del dolor.

Al llegar al sitio, paramédicos del 911 dijeron a agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), que estaban “perdidos” y no ubicaban la dirección.

Según testigos, el motivo del accidente fue un motociclista que se dirigía en vía contraria.

La señora afectada en el suceso, lloraba desesperada en el suelo, pidiendo una mano amiga que la socorriera. Mientras tanto, los agentes de la Digesett, arrestaban al causante del hecho llamado Francisco José Arias Lopez, quien intentó darse a la fuga.

"Auxilio no me dejen morir aquí, yo solo fui a llevarle el desayuno a mí marido, yo no quería salir de mi casa", exclamaba desolada la víctima.

Al momento del accidente, otro conductor salió ileso “de milagro”. Este último responde al nombre de Lucilo Mateo.

De acuerdo a los curiosos que se acercaban a observar lo ocurrido, las autoridades presentes tuvieron “un buen manejo de la situación”.