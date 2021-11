Las Edes serán gestionadas por el sector privado

Jhenery Ramírez

jhenery.ramirez@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Las empresas distribuido­ras de electri­cidad (Edes) podrían ser operadas y gestionadas por el sector privado me­diante una alianza públi­co-privada, según dio a conocer ayer el director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Pú­blico Privadas (DGAPP), Sigmund Freund, duran­te el Desayuno de Listín Diario.

El funcionario expli­có que ya el Gobierno re­cibió formalmente una propuesta de alianza pú­blico-privada para que las Edes sean adminis­tradas por el sector pri­vado, un proyecto sobre el que se ha trabajado du­rante los últimos meses para Edenorte, Edesur y Edeeste.

Freund agregó que es­te plan se ha discutido con firmas internacionales, ta­les con el Consejo Unifi­cado de las Edes y con el Gabinete Eléctrico. Acla­ró que no se trata de pri­vatizar las edes, sino de capitalizarlas. El Estado no venderá sus activos, si­no que el sector privado se encargará de la gestión de las distribuidoras y de eje­cutar un plan de inversión que conllevará cerca de US$1,600 millones en los próximos seis a siete años.

Con estos recursos, des­tacó Freund, el sector pri­vado deberá encargarse de mejor las infraestructuras eléctricas, las líneas de las subestaciones, el sistema de comercialización y la eficienciación del sistema energético nacional.

“Estamos poniendo en manos del sector privado la gestión. Además, el pac­to eléctrico nos dirige a es­to porque el Estado invier­te US$1,000 millones y las pérdidas en las distribuido­ras no bajan, porque no hay una gestión eficiente, la in­versión requerida no se ha hecho en los últimos años y no existe una comercia­lización total porque hay muchas personas que no pagan la luz”, enfatizó el ti­tular de la DGAPP en el en­cuentro encabezado por el presidente de Editora Lis­tín Diario, Manuel Corripio; el director de Listín, Miguel Franjul, y la editora de la sección de Economía, Cán­dida Acosta.

Freund informó que con este proyecto se trabaja­ría en un subsidio focali­zado y no general, a través de la tarjeta de Solidaridad u otro mecanismo, citando de ejemplo que si a una per­sona se le subsidiarán 150 megas de electricidad todos los meses, si consume más de lo estipulado deberá pa­gar a partir de ahí, un mo­delo que funciona en varios países.

Enfatizó que mediante esta alianza público-priva­da el Estado se desprende­ría de esos US$1,000 mi­llones que debe destinar a las Edes y puede invertirlos en la construcción de otras obras.

También, señaló que el plan busca que el gobierno se quite esa carga y que se mejoren todos los sistemas de electricidad.

En el Desayuno de Listín, Freund estuvo acompaña­do del subdirector técnico de la DGAPP, Eliardo Cairo; el subdirector de Gestión y Supervisión de Contratos, Alan Jiménez, y la directo­ra de Comunicaciones, Elai­ne Nivar.

Garantías Mobiliarias

Además, Freund habló so­bre otro proyecto de alian­za público-privada que “va a revolucionar la economía dominicana”, ya que la ley 45-20 establece que el re­gistro de garantías mobilia­rias debe crearse.

Al respecto, puntuali­zó que Sistema Electróni­co de Garantías Mobilia­rias (SEGM) va a regular la compra de vehículos, de acciones y otros bienes mo­biliarios, ya que no existe un registro que dé seguri­dad jurídica al que compra y vende y oponibilidad a los terceros.

“Yo compro un vehícu­lo y a menos que yo vaya a Impuestos Internos yo no sé si hay una oposición por algún tipo bancario, igual que los préstamos comer­ciales y de pymes en base a su inventario y es por eso que la ley ordena la crea­ción del sistema, el cual es parecido al inmobilia­rio, en que un operador privado maneja la infraes­tructura para que todo el mundo pueda registrar las operaciones comerciales y todo el mundo tenga acce­so”, explicó Freund.

Comentó que el software estaría instalado para fina­les del próximo año y que ya se está licitando.

El proyecto requerirá una inversión aproxima­da de US$329,000 y debe­rá ser asumida, en su tota­lidad, por el agente privado acorde a lo que se establez­ca en el contrato de la alian­za público privada que se suscriba al respecto. Dicho contrato permitiría al Esta­do recibir flujos superiores a los US$88 millones, en el marco de los 15 años de vi­gencia que tendría.

Esta iniciativa, que ya empezó su proceso compe­titivo de adjudicación (la primera APP de iniciativa pública en ser licitada), bus­ca que una entidad priva­da desarrolle e implemen­te el software especializado sobre el que se sustente el SEGM, el cual deberá con­tar con las más estrictas me­didas de seguridad que ca­racterizan a este tipo de sistemas a nivel internacio­nal.

La Ley 45-20 sobre Ga­rantías Mobiliarias define el marco jurídico para el régi­men de garantías mobilia­rias en el país, sustentado en una plataforma electró­nica a través de la cual se harán públicos los avisos que contienen la constitu­ción, modificación, cancela­ción y ejecución de las mis­mas.

DATOS

Interés

La DGAPP informó que a un año y tres meses de haber sido constituida, se han declarado tres pro­yectos de interés público como la Autopista del Ám­bar, el proyecto de trans­formación del puerto de Arroyo Barril en Samaná y la iniciativa del Siste­ma Electrónico de la Ley de Garantías Mobiliarias (SEGM), el cual ya se está licitando.

En adición, la DGAPP tra­baja en el Reglamento de Alianzas Público-Privadas Sin Fines de Lucro.

EN PUNTOS

Transmisión

Un proyecto de APP que también se impulsa es la Expansión del Siste­ma de Transmisión Na­cional para la Empresa de Transmisión Eléctrica (ETED).

Acuerdo

El objetivo de es­te plan es la cons­trucción de líneas de transmisión y subesta­ciones de 138 kilova­tios a 345 kilovatios, incluyendo el mante­nimiento de estos acti­vos durante el período de vigencia del contra­to de APP.

Tiempo

Esta alianza público-pri­vada tendrá un contrato de 30 años, dos de cons­trucción y 28 de man­tenimiento, y conlleva­rá el incremento de los insumos de los parques renovables y la genera­ción eficiente para redu­cir el déficit del sector eléctrico.