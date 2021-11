Mia Cargo, de tener presencia activa a ser un fantasma en Inposdom

Nasha V. Cruz Ch.

Santo Domingo, RD

Desde uniformes hasta vehículos de transporte exhibía el Instituto Postal Dominicano (Inposdom) la marca de Mia Cargo Group.

Casi como un apellido “By Mia Cargo” se podía ver en todos los lugares donde el nombre de “Inposdom” se encontraba presente.

Sin embargo, tras las acusaciones de corrupción y de contratos ilegales, es como si Mia Cargo nunca hubiera suministrado un servicio.

El Inposdom se encuentra bajo investigación por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) debido a denuncias de presuntas irregularidades en la contratación de servicios con la empresa internacional Mío Cargo.

Además de la institución, el director, Adán Peguero, está siendo investigado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) por el contrato firmado, ya que este se hizo sin seguir las normas vigentes de contratación de la administración pública.

A raíz de esto, todos los rastros de Mia Cargo fueron eliminados de la institucion, Los empleados ya no usan uniformes “donados”, si no, que usan ropa casual. “Sponsored by Mia Cargo” ya no se encuentra debajo de Inposdom y donde se hallaba el nombre en los carteles, ha sido “tachado” de blanco.

Feria Inposdom – Mia Cargo

Además de realizar las importaciones de paquetería, Mia Cargo y el Inposdom también iban a realizar una feria para ofrecer a las empresas un escenario para realizar networking; conocer novedades y programas de apoyo; y “hacer crecer su producto convirtiéndose en exportadores”.

Sin embargo, no existe prueba electrónica que esta feria se haya realizado.

Mia Cargo, de origen argentino, era presentada como el principal socio y su presencia se notaba en las opciones a elegir. Asimismo, quien quería obtener más información enviaba un correo a “contacto@imposdommiacargo.com”.

Página web

Por igual, existe una página web llamada “imposdombymiacargo.com” donde una persona, empresa o extranjero puede suministrar sus informaciones y hacerse socio para recibir sus paquetes a través de la sociedad.