La razón por la que Carlos Peña es tendencia

Saulo Mota Telemín

saulo.mota@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Durante esta semana el debate que dominó las redes sociales fue uno: la propuesta del diputado Eugenio Cedeño sobre la reducción de la pena para alguien que incurra en relaciones sexuales no consentidas con su pareja.

A esta discusión se han sumado varias figuras públicas, desde Yeni Berenice Reynoso hasta el pastor Ezequiel Molina, quien en un tuit aseguró que no acoger esta propuesta significa la destrucción de la familia.

Bajo este contexto se hizo viral un comentario realizado por el exlegislador Carlos Peña durante un culto del 16 de febrero del 2020 en la iglesia Centro de Adoración Naco (IDCAN), en la que él es pastor, donde criticó el empoderamiento femenino.

“Hoy estamos inventando muchísimas cosas, y esta predicación y este discursito de la ‘empoderadera de la mujer’, que es un invento del infierno para destruir la familia, para destruir el modelo familiar bíblico, está haciendo que se olvide quien es la verdadera mujer sabia”, exclamó.

Asimismo, afirmó que por más que ha leído la Biblia no ha encontrado tal expresión, añadiendo que de lo que sí ha leído es el pasaje que insta a las mujeres a obedecer a su cónyuge.

“Lo que encuentro sí, es que la mujer sabia edifica su casa mas la necia con sus propias manos la destruye, me he cansado de buscar la expresión ‘mujer empoderada’ en este libro y no lo encuentro, lo que sí encuentro es cuando Pedro dice: ‘mujeres, estad sujetas a sus maridos, obedeced a vuestros maridos’”, continuó.

Igualmente, el también presidente del partido político Generación de Servidores planteó la hipótesis de que si se continúa el discurso de empoderamiento de la mujer, pues se experimentará un incremento de divorcios, feminicidios e infidelidad.

“Dejen de estar predicando cosas que van en contra de los modelos bíblicos, mientras más empoderan y mientras más discurso de empoderamiento para las mujeres, más divorcios, más matrimonios, más mujeres asesinadas, más hijos desobedientes, más mujeres infieles, más hombres infieles”, manifestó Peña.

Sobre Carlos Peña

Según archivos de la Cámara de Diputados Peña, oriundo de Barahona, fue diputado durante el periodo legislativo 2006-2010 con el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Además, se graduó como perito en mecánica industrial del Instituto Técnico Salesiano (Itesa), de Santo Domingo, logrando obtener posteriormente su título universitario de ingeniero eléctrico