Hay 669 personas internadas por el Covid en la red pública

Doris Pantaleón

Santo Domingo, RD

La ocupación de camas hospitalarias regulares Covid se incrementó en unos dos puntos porcentuales en las últimas 24 horas, al notificarse ayer por lo menos 39 pacientes más ingresados en camas regulares que los reportados el día anterior.

De acuerdo al informe del Ministerio de Salud Pública ayer, el número de pacientes hospitalizados en camas regulares de la red Covid, es de 669 con una ocupación del 26% de las camas habilitadas, mientras el día anterior se reportaron 630 pacientes hospitalizados, para una ocupación del 24%.

En cuidados intensivos, se produjo una ligera reducción al pasar de 339 hospitalizados el día anterior a 234 en el reporte de ayer, para una ocupación del 38% de las camas UCI, mientras en ventilación se notificaron 163 pacientes, uno más que el día anterior. En tanto, el país reportó ayer tres nuevas muertes por Covid-19, elevando a 4,100 las defunciones acumuladas por la enfermedad.

En el 24.73% de las personas fallecidas, las estadísticas oficiales, ubican la hipertensión como enfermedad de base o comorbilidad y en segundo lugar la diabetes en el 15.44% de los casos.

Ambas condiciones ocupan altos porcentajes de incidencia y prevalencia en la población dominicana, unido al sobrepeso y la obesidad que está presente en más del 70% de los mayores de 18 años, siendo factores de riesgos importantes para desarrollar hipertensión y enfermedad cardiovascular.

Ayer, dentro de la iniciativa “Ruta de la Salud”, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, exhortó a la población a llevar un estilo de vida saludable, mientras el médico internista, José Galarza, instó a reducir el consumo de sal a 1.5 gramos diarios para contribuir a evitar en gran medida la hipertensión.

16.29% de positividad

El boletín epidemiológico número 582 emitido ayer detalla que en las últimas 24 horas se procesaron 7,641 muestras de laboratorio, de las que 793 resultaron nuevos casos positivos, colocando la positividad diaria en 16.29% y la acumulada en 11.68%. La letalidad por Covid- 19 en el país está en 1.9% y a la fecha el total de defunciones es de 4,100 pacientes, una mortalidad por millón de habitantes de 392.40.

El informe reporta que de los nuevos casos positivos, 170 se registraron en el Distrito Nacional; 127 en la provincia Santo Domingo; 65 en Santiago; 71 en Monte Cristi y 48 en La Altagracia.

El país reportó ayer 6,419 casos activos de los 374,722 registrados acumulados.

Reducir consumo de sal

Asimismo, como parte de las actividades de la caminata “Ruta de la Salud”, tanto el ministro de Salud Pública como médicos especialistas han coincidido en llamar a la población a adoptar estilos de vida que reduzcan el riesgo de enfermedades no transmisibles.

La actividad fue organizada en el municipio SanFernando de Monte Cristi, donde se registran los mayores niveles de población con hipertensión.

El doctor Rivera hizo la exhortación durante un diálogo que sostuvo con adultos mayores, mientras que durante una conferencia sobre hipertensión, el médico internista José Galarza, destacó que la importancia de reducir el consumo de sal a por lo menos 1.5 gramos diarios para reducir el riesgo de hipertensión.

La hipertensión está presente en casi el 25% de los fallecidos por Covid-19 en el país.

Casos de dengue

De acuerdo al reporte, en esas últimas cuatro semanas se notificaron 525 casos de dengue, para una incidencia acumulada de 23.47 casos por cada 100,000 habitantes, siendo Peravia, San José de Ocoa, Monseñor Nouel y Barahona, las que registran la mayor incidencia.

Indica además que el 66% de los casos reportados en la última semana de registro ocurrieron en edades comprendidas en el grupo de edad de 5 a 19 años, con una mediana de 11 años y que el 80% de los mismos ocurrieron en el Gran Santo Domingo y Bonao.

Desde hace varias semanas los hospitales pediátricos de la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional han reportado incremento en la demanda de hospitalización por dengue.

En torno a la malaria, indica que el 82% de los casos reportados en lo que va de año corresponden a los focos Los Tres Brazos, en Santo Domingo y San Juan, y que las edades de los afectados en la última semana de registro oscilan entre los 4 y 72 años, con una mediana de 21 años.

La incidencia acumulada de la malaria este año es de 2.71 casos por 100,000 habitantes, para una reducción de 71% en comparación con el mismo período del 2020.

El Ministerio de Salud Pública informó que mantiene la búsqueda activa comunitaria de febriles, tratamiento e investigación de los casos identificados.

PANDEMIA

Población

Santiago cuenta con más de un millón 300 mil habitantes y la meta propuesta por el país es alcanzar el 70% de su población mayor de 18 años con por lo menos dos dosis de la vacuna contra el virus del Covid-19.

Operativo.

Esta semana, la Alcaldía de Santiago informó que convocaría a un operativo de vacunación para el miércoles 27 de este mes, ofreciendo un incentivo de RD$1,000 en bono que se entregaría a cada persona que se vacunara. No obstante, el alcalde Abel Martínez, informó que el operativo no se llevaría a cabo, luego de que el Ministerio de Salud informaron que no le garantizarían la instalación de un puesto de vacunación en el ayuntamiento.