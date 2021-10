Niegan que haya materia fecal en la playa de Boca Chica

Gabriel Coplin

Santo Domingo, RD

“Una playa de tantos visitantes y no se registra ni siquiera un caso de enfermedad por causa de contaminación del agua, en la piel, esos son los marcadores más importantes para determinar cuando las aguas están contaminadas”, fue la expresión del alcalde de Boca Chica, Fermín Brito, tras las recientes informaciones que reveló el director ejecutivo del Gabinete del Sector Agua, Gilberto Reynoso, sobre que en la playa de Boca Chica hay altos niveles de insalubridad.

Brito, durante una conversación con periodistas del Listín Diario, destacó que las declaraciones de Reynoso fueron tomadas “fuera de contexto”, ya que Boca Chica recibe todas las semanas entre 30,000 a 40,000 personas y que se propagó la información “de manera interesada”.

Manifestó, además, que en los últimos nueve años han ido descendiendo los niveles de contaminación con ciertas intervenciones que se realizaron. Asimismo, explicó que es necesaria la construcción del proyecto de alcantarillado sanitario.

Richard Rodríguez, presidente de la Federación de Jet Ski y Botes de la República Dominicana, calificó como “desacertada” la valoracióndel funcionario, puesto que no hay presencia de heces fecales.

“Estas malas informaciones afectan a todo el que viene a Boca Chica y el flujo turístico automáticamente tiene una baja. Independientemente de que la playa tenga contaminación debió hacerse otro procedimiento”, dijo Rodríguez.

Resaltó que el referido balneario es la “piscina olímpica del pueblo”, y una de las más visitadas del país.

Según lo observado por periodistas del Listín Diario, en la parte oeste de la playa las aguas se tornan de color rojo. A seguidas, Richard explicó a este medio que se debe a una descomposición del agua proveniente del río Brujuelas, a causa de la lluvia. Igualmente, expuso que esto provoca que se desborde el nivel freático del caudal y causa el color rojizo en el litoral para el mes de octubre.

Comerciantes, empleados y bañistas

Algunos comerciantes calificaron la información propagada por Gilberto Reynoso como “dañina”, ya que puede afectar el flujo de clientes.

“Aquí no hay heces fecales, estamos aquí mismo y la playa siempre yo la veo limpia, aquí los bañistas nunca se han quejado, esto aquí siempre vive lleno porque si no, no estuviera llena”, expresó Adolfo Cruz, propietario de D’ Jossi Frituras.

Mientras, Carlos y Wilfredo, camareros con más de 30 años laborando en Boca Chica, denunciaron que las autoridades deben resolver el problema existente en el drenaje pluvial, para que el agua de la calle no llegue hasta la playa; pero estos aclararon que en el litoral no hay “excrementos”.

Juan José Soriano, mesero en el restaurante Boca Chica, enunció que “si la gente ve heces fecales no se baña y eso aquí no existe, porque aquí los fines de semana nos visitan un promedio de 2,000 a 4,000 personas y nunca he escuchado a una gente que lo han internado en el hospital por culpa de la playa, y ni nosotros mismos nos hemos infectados”.

Ayer, algunos bañistas dijeron a este medio que las aguas de la referida playa se encuentran “limpias y cristalinas” y que no observaron presencia de excrementos.