La Policía pasa tranquila su primer día bajo la gestión del general Then

Deyanira Polanco

Santo Domingo, RD

¡Oh! ¿Y qué es lo que es­tán dando en la Policía?, exclamó un ciudadano al ver repleto el parqueo del Palacio Policial el pri­mer día de ejecutoria del nuevo director, Eduardo Alberto Then, tras su ju­ramentación el pasado lu­nes.

La más probable res­puesta es que “todos quie­ran estar donde el general los vea”.

En el Palacio, todos esta­ban en su lugar, pocos “pa­sillaban”. Los oficiales que circulaban fuera de las ofi­cinas estaban inmersos en asuntos de trabajo.

En el primer piso esta­ban alineados los que par­ticiparían en las evacua­ciones del personal, para el simulacro de terremoto de 7.7 grados, convocado para hoy miércoles.

Algunos “visitantes” lle­vaban un fólder amarillo debajo del brazo izquier­do.

Mientras, en el segundo piso, el general Then en­cabezaba su primera re­unión con un grupo con el que tanto se identifica: los jubilados y pensionados. Del primer nivel se obser­vaban a altos rangos espe­rando, aparentemente, al “jefe”.

La reunión fue privada y se supo porque el propio general Then lo refirió al pasar al frente, al Ministe­rio de Interior y Policía, pa­ra reunirse con la comisión de trabajo para reformular el presupuesto de la Policía en el marco de la reforma a esa institución y ofrecer una rueda de prensa.

Los saludos que recibía el nuevo director del cuerpo de orden público estaban acompañados de fuertes abrazos y conversaciones breves, casi al oído. Su son­risa se reflejaba hasta en sus ojos; nunca se quitaba la mascarilla.

Previo a iniciar la rue­da de prensa, junto con el ministro de Interior, Jesús Vásquez, el profesor Ro­berto Santana, el presiden­te de la comisión de trabajo de la reforma policial, Ser­vio Tulio Castaños, y otras personalidades, Then sa­ludó a los miembros de la prensa con efusividad.

Encariñado con la prensa

“Ustedes son de los bue­nos; la prensa y el gene­ral Then siempre han sido aliados, siempre han esta­do aliados para el buen tra­bajo, para el beneficio de la sociedad buena”, afirmó.

El nuevo director policial ofreció una versión de su propia clasificación de la sociedad: “Estamos dividi­dos en dos, entre buenos y malos, y yo siempre he lu­chado contra los malos, llueva, truene o ventee, En­tonces nosotros decidimos irnos por la línea buena y correcta”. Then ha coman­dado todas las regionales del país.

Un mensaje a “los malos”

Para aquellos que el gene­ral Then llama malos, dijo que tendrán que enfrentar las consecuencias, si violan la ley, dejando la adverten­cia de que “es mejor que no la violen”.

Al ser preguntado si habrá “macana”, el alto oficial se sumió en un profundo, pe­ro leve silencio, luego son­rió, asintió con la cabeza, y dijo: “Respetando los de­rechos humanos de cada quien, se aplicarán las nor­mas establecidas en la ley y en el Código Procesal Pe­nal, conjuntamente con el ministerio público y las al­tas instancias de la Repúbli­ca Dominicana”.

Ya en la rueda de prensa, donde pasó balance a sus 39 años de servicio en la institución y lo que ha te­nuido que enfrentar, dijo que la meta es llevar tran­quilidad a la sociedad, don­de todos sientan que están protegidos.

“Todos estamos luchando en el mismo sentido, de ver la sociedad buena, de ver a nuestros hijos, de ver nues­tros nietos, que le dejamos algo en esta sociedad, por lo menos a alguien que los cuide satisfactoriamente, que cuide al hombre y a la mujer que día tras día bus­can el sustento de su fami­lia y que muchas veces no pueden llegar a su casa con ese sustento, porque el des­aprensivo que no trabaja, el desaprensivo que no tiene valores, ni principio, ni mo­ral, ni ética de lo que es ser un ciudadano honesto y co­rrecto ante la ley, le quita el sustento de esa familia” .

Refirió que muchas veces una familia lleva 200 pe­sos, que es lo único que tie­ne, “que para mí valen más que todos los millones que podamos tener todos noso­tros juntos, y eso da pena y vergüenza decirlo: se los quitan”.

Destacó que la policía de­be velar porque los ciuda­danos lleguen seguros a sus casas, que sientan que es­tán protegidos.

Es tarea de una policía moderna y entrenada, se­gún el general Then, “lle­var confianza a la socie­dad buena”.

“Mi vida la he dejado aquí contra ese tipo de seres hu­manos, que lo que quisiera es verlos restablecidos de sus errores como ciudada­nos correctos, pero, lamen­tablemente, desde el inicio de la carrera policial en el año 1982 esperando que cuando me graduara de oficial académico iba a ver una policía transformada y me encontré con el sobre­salto de que la policía que vi como cadete estaba peor cada día” , dijo el oficial, quien vio interrumpida su carrera durante cuatro años, al ser puesto en reti­ro, en 2010, pero que tras una dura y persistente lu­cha en los tribunales logró­le restablecieran en 2015.

Dijo que su esperanza en la transformación de la Policía es ahora, con él, y la comi­sión designada para tales fi­nes, que se logrará por dis­posición de presidente Luis Abinader.

”...tenía que estar como una culebra” en la Policía

Esperó la transformación del cuerpo del orden pa­ra bienestar de la sociedad que tanto necesita de una policía correcta, “y sigue de­rechita la policía, igualita, y yo tenía que estar como una culebra, evitando entrar a un sistema que existía en la institución; al sistema don­de se arrastran los hombres deshonestos, irresponsa­bles, que no tienen voca­ción de servicio, que no sa­ben ni siquiera adónde van ni a qué van, sino al bienes­tar propio de complacer las necesidades y curiosidades de otros que los impulsan a hacerlo”.

“A los 39 años en esta ins­titución ha llegado el mo­mento que Dios tenía mar­cado para mí”, expresó el general Then tras duras crí­ticas y afirmar que actua­rá con transparencia, para que la policía no sea un su­permercado ni un medio de sustento para el alto man­do, el bajo y el medio de los más de 38,000 uniforma­dos.

Then, que tiene sus ojos puestos en enfrentar a los “malos” y llevar seguridad a los que denomina “bue­nos”, dijo que cuando fue pensionado, en 2010, le fueron violados todos sus derechos.

SACRIFICIOS

Agarrado de Dios.

Su regreso a las filas po­liciales lo logró con mu­cho esfuerzo y amargu­ra, pero la única palabra que solía decir es que “Dios es más grande que todo, y aquí estamos pa­ra servirle a una socie­dad ávida de ver que lu­ché con transparencia en una institución como esta. En mi amada ins­titución donde hay bue­nos y malos hombres”.

Sus aspiraciones.

De los pensionados y re­tirados dijo que merecen una mejor atención, por ser la reserva que carece de seguro médico para su familia. “Yo no quisie­ra llegar el momento del retiro y no haya podido hacer algo por ese grupo de hombre. Porque yo viví en carne viva el es­tar pensionado 4 años”.