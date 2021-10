Rondón advierte que ya tiene 8 años en las costillas y que no va a proteger a nadie

Redacción Digital

Santo Domingo, RD.

“Ya yo tengo 8 años en las costillas y no es verdad que a esta altura yo por proteger gente me voy a joder”. Las palabras son de Ángel Rondón Rijo, condenado por manejar dinero de Odebrecht para sobornar a funcionarios públicos en el país.

En la sentencia, emitida ayer un tribunal colegiado, no se condenó a nadie por recibir esos sobornos.

El condenado habló esta mañana en el programa Súper 7 en la Mañana, que se transmite por la 107.7 FM, Súper 7 FM.

“Yo te voy a decir la verdad, estoy en consulta con mis abogados el paso a seguir, el paso a seguir. Ahora, ya te voy a decir como estaba en Ciudad Nueva que Ruddy González me agarró diciéndome que no hable y ya yo tenía 1 año en las costillas (en 2017). Ya yo tengo 8 años en las costillas y no es verdad que a esta altura yo por proteger gente, si se le puede decir así, yo me voy a joder. No sé lo que va a pasar, estoy en consulta con mis abogados y vamos a esperar la motivación de la sentencia y determinaremos los pasos a seguir”, dijo.

La declaración de Rondón fue aún más allá. Dijo que mientras estaba en prisión, al comienzo del proceso, el también imputado Andrés Bautista le dijo varias veces “que eso era obra de Danilo Medina y yo me resistía a creer eso”. “Y yo pensaba que era una travesura de Jean Alain (procurador general 2016-2020), pero no. Yo creo que todo eso se manejó, estructuró en el Palacio Nacional”, dijo.

“Todos los lunes había una reunión de un comité de estrategia, habían 5 o 6, que manejaban mira te conviene eso para las elecciones del 20… Hoy yo estoy convencido que eso no es obra de Jean Alain, para bien o para mal”, dijo durante la entrevista radial.

Más aún, Rondón llegó a decir que cuando el presidente Danilo Medina quitó a Francisco Domínguez Brito del cargo de procurador, en agosto del año 2016, “ya él sabía que la investigación de Odebrecht venía. Y él entendía que con Domínguez Brito no podía manejar el asunto a su antojo”.

“Yo sigo teniéndole consideración y aprecio a Danilo Medina y estoy pagando el precio de esa lealtad, el precio de la amistad mía con Danilo”, dijo.

Dijo que con los años se ha dado cuenta de que era un intermedio para hacer daño a otras personas. “El procurador de entonces (Jean Alain Rodríguez), me propuso un acuerdo para que involucrara a Andrés Bautista, Alfredo Pacheco, Ruddy Gonzalez, inclusive al presidente Luis Abinader”, dijo.

“Se me propuso un acuerdo de 3 años de prisión suspendida, yo tengo ese borrador de acuerdo y yo me negué a eso”, dijo.