Ángel Rondón se pregunta si él se autosobornó: "No quiero ver a nadie ni hablar con nadie"

Deyanira Polanco

Santo Domingo RD

El condenado a 8 años de prisión por el caso de Odebrecht, el empresario Ángel Rondón, dijo este viernes que no conoce el término de “soborno sin sobornados”, porque en ese caso él diría “bueno yo me autosoborné”. Y es que de seis imputados solo él y el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, fueron condenados. Este último a 5 años de reclusión (pero no por soborno), mientras que fueron absueltos, Andrés Bautista, Tommy Galán, Conrado Pittaluga y Roberto Rodríguez.

Rondón dijo que apelará la sentencia y reiteró que no sobornó a nadie y que el dinero que recibió de la constructora brasileña Odebrecht lo invirtió en el país y que así lo demostró el Ministerio Público en las audiencias. Este proceso judicial se inició en mayo de 2017, por lo que tenía cuatro años y cinco meses. Los otros cuatro imputados fueron absueltos por el tribunal colegiado.

“! Qué Odebrecht admitió que sobornó ¡pero no a través de mí! Y esa sentencia te lo juro yo todavía no estoy en capacidad de decir exactamente el elemento de soborno sin sobornados, ese término yo como que no lo conozco, porque entonces yo dijera, bueno yo me autosoborné”, expresó Rondón Rijo al ser entrevistado en el programa El Sol de la Mañana.

Al referirse a que apelará la sentencia, dijo que esperarán la sentencia definitiva (que será dada el 25 de noviembre próximo), y “estoy seguro que lo vamos a apelar, porque a mi hay que demostrarme quiénes son los sobornados”.

No quiere ver a nadie

Ángel Rondón dijo que horas después de que se conociera el fallo del tribunal que lo condena a 8 años, estaba haciendo citas con su hijo para ver a algunas personas, “pero voy a retirarme, yo no quiero ver a nadie tampoco, ni funcionario actuales, ni funcionarios anteriores, no, no, no”.

Agregó que verá con sus abogados para ver si puede aportar nuevas pruebas y testigos.

Rondón continuará en libertad, como lo dispuso el tribunal en la medida de coerción que cumple, aunque el Ministerio Público pidió reclusión. Las juezas entienden que no se han sustraído del proceso y que ha acudido a todas las audiencias, que “no hay razón para interrumpir la medida de coerción como estaban establecidas”

Confiscarían los bienes

Sobre la disposición del tribunal de confiscar bienes a los dos condenados por caso Odebrecht, Rodón dijo que en su caso es solo empresa Lashan Corp, una offshore. “Es una empresa offshore… casi todos los empresarios del país tienen offshore, por una razón muy sencilla. Yo tengo una offshore y no es para no pagar impuestos. Yo reportada el dinero que yo recibía de Odebrecht en el país, el dinero que yo recibía por offshore”.

Agregó que todo el dinero que recibía de Odebrecht en Estados Unidos y en Panamá, venía a la banca local, y que ese dinero lo invertía en el país

“Si algo demostró el Ministerio Público es que el dinero que yo recibí lo invertí, que no podría hacer las dos cosas al mismo tiempo de haberlo dado o haberlo invertido y el dinero que yo recibí a través de offshore están aquí en el país", dijo. Indicó que a propósito de la offshore que “van con un ribete diferente por las razones que todos conocemos, si yo he tenido offshore lo reporto aquí en el país”, insistió.