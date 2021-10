Repunta la vacunación en el país

Doris Pantaleón

Santo Domingo, RD

La demanda de primera do­sis de vacuna del Covid-19 se cuadruplicó en el país en estos últimos días y la de la segunda y tercera se elevó en un 50%, previo al inicio de la entrada en vigencia de las medidas que establecen obligatorio mostrar la tarje­ta de vacunación para en­trar a lugares colectivos.

La disposición del Minis­terio de Salud Pública está prevista a iniciar el próxi­mo lunes, mientras con la reactivación de la deman­da de la vacuna contra el virus, el país alcanzó ya los cinco millones de personas con el esquema de inmuni­zación completo de dos do­sis, con el registro oficial de 5, 006,400 de vacunados con dos dosis y así como 1, 045,536 con tercera dosis o dosis de refuerzo

La primera dosis, que era en la que mayor rezago se ex­hibía, el país alcanza los 6, 177,844 vacunados, para un total de 12, 229,780 do­sis aplicadas.

Los detalles de la activa­ción del programa de vacu­nación contra el Covid-19, fueron ofrecidos ayer por el ministro de Salud Pública, doctor Daniel Rivera, quien destacó que falta un 11% para alcanzar la meta del 70% de la población vacu­nada.

Dijo que, en los últimos días, luego de anunciadas las medidas que establecen obligatorio mostrar la tarje­ta de vacunación con por lo menos dos dosis de la vacuna o una prueba PCR negativa para entrar a lugares colecti­vos, el incremento de perso­nas que acuden a vacunarse ha sido significativo, supe­rando hasta las 50 mil perso­nas en un solo día.

Detalló que el pasado sába­do se aplicaron 17 mil dosis y domingo 8 mil, mientras que este lunes superaron las 50 mil personas y el martes más de 55 mil. Saludó el hecho de que la demanda de la prime­ra dosis se cuadruplicó y la de la segunda y tercera dosis se elevó en un 50%.

No cerrarán negocios

El doctor Rivera explicó que el papel de los inspectores de Salud Pública que estarán realizando inspecciones alea­torias para velar por el cum­plimiento de la disposición de verificar la tarjeta de va­cunación, será de veeduría y observación y no de policía, por lo que no estarán para cerrar negocios.

Explicó que el procedimien­to será que en caso de insti­tuciones que no cumplan, el inspector debe reportarlo a la Dirección Provincial de Salud y ésta al Ministerio de Salud Pública, desde donde se procederá a conversar con las asociaciones o entidades responsables, ya que el inte­rés es llegar lo antes posible a la meta de vacunar al 70% de la población.

Pérdida de tarjeta

Asimismo, el ministro de Sa­lud Pública explicó que aque­llas personas vacunadas que han perdido su tarjeta de va­cunación o se le ha deteriora­do, sólo tienen que acudir al puesto de vacunación don­de se inmunizó para pedir un duplicado.

Informó que junto al sec­tor empresarial se están eva­luando el establecimiento de una plataforma para la digi­talización.