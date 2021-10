Hay opciones si ha perdido su tarjeta de vacuna covid... pero no se pase de listo si no se ha vacunado

Deyanira Polanco

Santo Domingo, RD

Se acerca la hora en que las personas mayores de 12 años tendrán que presentar su tarjeta de vacunación para entrar a lugares públicos, escuelas y usar el transporte público, pero ¿qué pasa con los que han perdido la tarjeta o se les ha deteriorado?.

Fácil, eso dice la doctora Lisbert Pérez Ortiz, supervisora de ese centro que funciona en el pabellón de Combate del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Su argumento es que los datos de todas las personas inoculadas están registrados en una base de datos y con solo escanear el documento de identidad, se obtienen la información y se procede a darle una nueva tarjeta.

“Nosotros tenemos dos opciones de búsqueda que son:a través de escáner, que es de manera fácil y rápida. Nosotros contamos con estos escáneres para digital a todo el mundo. También tenemos la manera manual que ahí registramos a esas personas, son subidas a un programa donde aparecen con la fecha, lote de vacunas, igual que si fuera escaneando el documento… pero se puede recuperar la tarjetica”.

Para los que se pasan de listos y no se han vacunado

La doctora Pérez Ortiz hizo la salvedad a los usuarios que deben cuidarlas, valorarlas, porque las tarjetas no son para que los niños jueguen con ellas o para tirarlas.

Y a los que se pasan de listos, sin vacunarse y acuden con el argumento de que perdieron la tarjeta, darán un viaje en vano.

“Que no vengan a buscar duplicado a los que no se ha vacunado, porque no van aparecer en ningún lado y no se le da nada”, afirmó.

Dijo que hay personas a que van con un hermano o cualquier otro acompañante, a decir que se vacunaron y perdieron la tarjeta, que necesitan un duplicado, y “le pedimos la cédula y al digitarla si no aparece es porque no se ha inoculado”.

La doctora Pérez Ortiz fue entrevistada este miércoles en momentos en que decenas de jóvenes acudían a inocularse con la primera dosis para tener la tarjeta, que será necesario presentar para acudir a distintos lugares, entre ellos trabajos y escuelas.

A la fecha 6,177,844 se ha aplicado la primera dosis y 5,006,400 la segunda dosis. Mientras que 1,045,536 tiene la dosis de refuerzo.