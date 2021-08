La mitad de los terrenos del Palacio Nacional están sin títulos, dice Paliza

Paul Mathiasen

Santo Domingo, RD

La mitad de la estructura del Palacio Nacional está construida sobre terrenos sin títulos y que nunca fueron registrados o saneados, según el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza.

Durante una rueda de prensa, el también presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), junto a Mérido Torres Espinal, director de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado (Cptte) indicaron que iniciarán los saneamientos de los terrenos del Palacio Nacional.

En ese sentido, explicaron que mediante un análisis catastral, el Cptte encontró durante levantamientos realizados el no registro a favor del Estado de algunos solares donde está la edificación.

"El Palacio Nacional como tal, esta estructura, no está en terrenos de terceros, hay una proporción, básicamente la mitad, de este Palacio Nacional que está a nombre del Estado Dominicano. La otra parte, la margen oeste, está sobre terrenos no registrados, sobre terrenos que no tienen títulos, que no están saneados", explicó Paliza, a la vez que recalcó que "nunca se le ha prestado interés a este proceso en 74 años", que va a cumplir la edificación el próximo 28 de agosto.

Por otro lado, reveló que hay una parte de la manzana del Palacio Nacional que están a nombre de particulares y que otros solares ni han sido transferidos al Estado.

"Los solares 1-B, 1-D, 2, 5-B, 5-C, 9-A, 10-A-REF. 12-A, todos pertenecientes a la manzana 192 del Distrito Catastral 01, del Municipio y Provincia Distrito Nacional, los derechos de propiedad están a nombre de particulares. Es oportuno resaltar que algunos de los mismos ya han sido adquiridos y pagados por el Estado Dominicano y se encuentran en proceso de transferencia y los restantes, ya el gobierno central se encuentran en proceso de acercamiento con los propietarios para el pago del justo precio y adquirir de manera amigable los mismos", explicó Torres, el director del Cptte.

También agregó que hay algunos solares que son propiedad del Ayuntamiento del Distrito Nacional y particulares.

Según explicaron ambos funcionarios, para resolver esta situación se debe realizar un proceso de mensura para saneamiento, de deslinde de algunos solares y por último de refundición, actos que demorarán "algunos meses".

El Palacio Nacional es un edificio de 18,000 metros cuadrados de construcción sobre un solar de aproximadamente 70,000 metros cuadrados.

Recientemente, el presidente Abinader mediante el decreto 307-21, expresa que el aprovechamiento racional y sostenible de los terrenos del Estado constituye una prioridad para el Gobierno, por lo que es necesario que el uso y destino de dichos terrenos esté determinado por su naturaleza y características.