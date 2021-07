Demandan cerrar el asilo Emaús

Florentino Durán

Higüey, La Altagracia, RD

La Comisión de especialistas y expertos del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape) que investigó la situación que enfrentan 21 personas recluidas en el centro de atención Emaús, que opera en la comunidad de Matachalupe, paraje Santa Clara del municipio de Higüey, recomendó su cierre inmediato.

Según consta en un informe remitido a la Primera Dama Raquel Arbaje, el doctor José García Ramírez, director ejecutivo de la entidad gubernamental, describió la situación como “violenta”.

El documento asegura que ese centro no cumple ninguna de las normas elementales de respeto a los derechos humanos y viola las leyes 42-01 General de Salud y 352-98 sobre Protección a la Persona Envejeciente, debido a que en una situación irregular e inhumana allí están recluidos 15 hombres y seis mujeres en aparente estado de secuestro, lamentablemente con conocimiento de la comunidad de Higüey.

Precisa que allí no opera una clínica, ni un hogar de día, ni una unidad de atención primaria, ya que el centro Emaús no se ha comportado como una organización comunitaria, sino como un centro de reclusión de personas con algún trastorno de su conducta, que han sido abandonadas a su suerte y despojadas de sus derechos, a los que no se les ha ofrecido un trato humano.

La comisión de Conape recomendó a García Ramírez “presentar esta situación al Ministerio de Salud Pública para los fines correspondientes en su calidad de órgano rector del sistema sanitario en República Dominicana y someter, además, ante el Ministerio Público al centro Emaús y sus directivos, para que se hagan las indagatorias de lugar.

La situación del centro fue expuesta en un reportaje del LISTÍN DIARIO.

Los expertos, a su paso por ese infausto lugar, contabilizaron 21 internos, cuatro de los cuales son adultos mayores. Todos fueron sometidos a evaluación médica, psicológica y psiquiátrica, según permitieron los pacientes y las circunstancias. Los adultos mayores serán trasladados a los asilos correspondientes para su recuperación y tratamiento correspondiente.

El hogar Emaús ha estado dirigido por la pastora Belkis Castillo y se desenvuelve con tres empleados.

La comisión presidida por la doctora Berenice Pérez, directora de la división de Salud de Conape, indica en su informe que al llegar al centro Emaús de la comunidad de Matachalupe, procedió a aplicar el “instrumento de verificación de calidad de los servicios de cuidado de hogares y asilos de adultos mayores, del cual el centro obtuvo una puntuación de 9.31% de 100%; pasando enseguida a evidenciar varias personas encerradas porque -según dijeron los empleados- tenían comportamientos agresivos”.

Inicialmente había 18 hombres y 14 mujeres

Al entrar al área de las celdas constataron “que no están iluminadas, no cuentan con baños, sino con un espacio con un agujero donde aparentemente hacen sus necesidades fisiológicas.

“En ninguna de las celdas identificamos tomas de agua y lo que usan de baño es un espacio maloliente; uno de los baños del pabellón de mujeres está habitado por un paciente del sexo masculino el cual no sale de ese lugar, nos informó uno de los visitantes del lugar”, dice el informe.

Señala que “No evidenciamos ningún colchón en el lugar, tampoco área donde tengan ropas guardadas, sólo dos habitaciones con camas correspondientes al seguridad y a una de las pacientes recuperada que ayuda con la limpieza”.

De acuerdo a la comisión, el centro Emaús “no cuenta con un expediente clínico de los pacientes; la pastora refiere que ninguno tiene identificación, pero tampoco crearon un expediente con los nombres con que los identificaron, o sea el centro no cuenta con expediente civil, ni clínico de estas personas, tampoco tienen información de familiares ni procedencia”.

La comisión investigadora estuvo compuesta, además de la doctora Pérez, por el teniente coronel (ERD) Hugo Batista, encargado de Seguridad de Conape; Robert Angomás, encargado División Coordinación Provincial; Jorge Mercado Bisonó, psicólogo clínico.

También Teresa de Jesús Peña Peña, psiquiatra; Weldin Guzmán, médico general; Bienvenida Pérez, abogada; Harvey Cristóbal Beltré, encargado de Servicios Generales, y Sebastián del Pilar Sánchez, coordinador del Departamento de Comunicación.

En Higüey fueron recibidos por una comisión de la Gobernación Provincial, representada por la señora Altagracia Capellán, asistente de la gobernadora; José Luis Ozuna, abogado de la Gobernación, así como también con representantes de la Dirección Provincial de Higüey, encabezada por el doctor Víctor Rodríguez, director de Salud, y la doctora Mercedes Cueto, encargada de Salud de la Familia en la provincia La Altagracia.