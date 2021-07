Comité Político del PLD lleva más de cinco horas reunido

Javier Flores

Santo Domingo, RD.

Más de cinco horas llevan reunidos los miembros del comité político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la casa nacional de esa entidad política.



La reunión inició aproximadamente a las 10:00 de la mañana y pasadas las tres de la tarde no había culminado la sesion.



El encuentro es encabezado por el presidente del PLD, Danilo Medina Sánchez, y su secretario general, Charlie Mariotti, sesión a la que se dieron cita 40 de los 45 miembros con los que cuenta el comité político del partido de oposición. Entre los que no asistieron se encuentran Míriam Cabral, Monchi Fadul, Alexis Lantigua, Víctor Suárez y Alejandro Montás.



El secretario de comunicaciones del partido, Héctor Olivo, informó la inasistencia de los dirigentes pero no indicó si alguno de ellos presentó escusa.



Durante la reunión, los miembros del comité político del ex partido oficialista, discuten la declaración de nulidad por parte del Tribunal Superior Administrativo (TSA), de la resolución de la Junta Central Electoral (JCE) que colocó a Fuerza del Pueblo (FP), partido fundado por el expresidente Leonel Fernández, como partido mayoritario.



En días recientes, tanto el alcalde de Santiago, Abel Martínez, como el ex secretario general de ese partido Reinaldo Pared Pérez, manifestaron que a su entender esa organización no debe recurrir ante otra instancia para vetar la decisión TSA sobre la distribución de los fondos de los partidos políticos.



Mientras, Charlie Mariotti había anunciado que someterían una instancia que haría pausar la decisión tomada por el TSA.