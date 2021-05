Abogado dice rumor sobre supuesto atentado a Yeni Berenice no beneficia a Adán Cáceres

Santo Domingo, RD

La defensa del mayor general Adán Cáceres Silvestre solicitó este lunes a las autoridades investigar “hasta las últimas consecuencias” el supuesto atentado contra la vida de la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, que se rumoró a través de las redes sociales durante el fin semana.

“Nosotros somos los más interesados en que una situación como la que ustedes acaban de exponer sean investigadas hasta las últimas consecuencias”, dijo el abogado a miembros de la prensa.

“Ahora yo les pregunto a ustedes: ¿creen ustedes que un rumor como este beneficiaría a nuestro representante (Adán Cáceres), o en cambio no sería él la primera persona señalada como sospechosa? Obviamente, no le beneficia solo le perjudica”, señaló al reiterar que no le favorece a su defendido.

De igual manera, continuó respondiendo mediante cuestionamientos sobre a “quién podría beneficiarse de un rumor como este, quién recibe cobertura mediática y en un momento como este”, concluyó reiterando que la investigación se profundice.

Supuesto atentado

“La conspiración para atentar contra la magistrada Yeni Berenice viene de beneficiarios de la corrupción y la impunidad”, este tuit escrito por el periodista Huchi Lora despertó la alerta sobre una supuesta trama contra la vida de la procuradora adjunta durante el fin de semana.

“La trama contra la vida de la magistrada Yeni Berenice está descubierta y hay detenidos que están cooperando. Vienen de personas implicadas en la corrupción pasada”, también señaló el comunicador.