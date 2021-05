No vidente admite no pasó el bolo, que estafa de la Lotería fue ensayada y que le ofrecieron 800 mil

Redacción Digital

Santo Domingo, RD.

Miguel Mejía, la persona no vidente vinculada en fraude de la Lotería Nacional, admitió que no pasó el bolo a la presentadora de televisión y dijo que le ofrecieron 800 mil pesos por participar en el entramado.

“Fui víctima de un engaño por querer confiar en algunos seres humanos”, dijo esta mañana en la emisora Zol 106, entrevistado en el programa Zol de la Mañana.

“No, como le digo fui víctima. Me buscaron por ser dizque hábil, preciso, para un sorteo extraordinario para transmitirlo fuera del país. Después de un tiempo es que me doy cuenta que estoy involucrado en eso, prácticamente ya sin poder salir, no sabía qué hacer. Con dolor de mi alma continué”, dijo Miguel Mejía durante la entrevista.

“Sí, sí, tuve que aceptar. Única y primera vez y me arrepiento”, dijo en la entrevista.

Dijo que prácticamente no conocía a los organizadores de la estafa y dijo que ahí “prácticamente se hablaba de señor”. “Ahí hay gente con poder económico según mi percepción”, insistió.

Mejía dijo que incluso le llevaron un dinero, 800 mil pesos. Dijo que no llegó a tocar ese dinero que le enviaron a su casa.

“Sí, sí, se ensayó”, dijo. “Eso fue en una gran residencia”, insistió.

Mejía fue interrogado el jueves por unas siete horas corridas y el viernes, en las primeras horas de la mañana, regresó ante la Procuraduría para responder preguntas de los fiscales.

El hermano de Mejía fue quien habló a la prensa durante el segundo interrogatorio. "Esperamos que las investigaciones den con los verdaderos culpables, que están poniendo a mi hermano el cual es inocente", expresó Máximo Mejía, hermano del interrogado.

El abogado del involucrado en el fraude, Mónico Sosa, dijo que hay que dejar que la justicia trabaje.

Miguel Mejía no se había referido a la acusación en su contra de haber participado en el supuesto fraude, por el que las autoridades estiman perdidas de, cuando menos, 150 millones de pesos a bancas de lotería.

Esta mañana protestaron en las afueras de la Lotería Nacional decenas de personas no videntes, que se quejan de la suspensión de 33 empleados de la institución tras el destape del escándalo.

El presidente de la Federación Nacional de discapacidad Dominicana, Ángel Espinal, dijo que solo la semana pasada cancelaron 34 empleados no videntes, luego del aparente fraude en el cual estuvo involucrado uno de ellos.

"Hacer un llamado al presidente, Luis Abinader, para que se haga justicia. No pueden pagar todos si se confirmara la culpabilidad de una sola persona. Por este hecho no pueden pagar los otros 33 empleados de la Lotería", manifestó.

A continuación las preguntas realizadas por el panel del Sol de la Mañana

¿Qué pasó en ese sorteo?

En verdad no debo de hablar, supuestamente no debo de hablar para no contaminar la investigación pero fui víctima de un engaño por confiar en seres humanos por pensar que eran buenos.

¿Usted le pasó el bolo?

No, no le pase el bolo

Dejen que él explique

No…como les digo fui víctima de un engaño, a mí me buscaron por ser dique hábil y preciso para un sorteo supuestamente internacional para transmitirlo fuera del país, después un tiempo me di cuenta después que estaba involucrado en eso prácticamente ya sin poder salir y continué, con el dolor de mi alma pero continué.

¿Usted se dio cuenta que estaba involucrado en qué?

En ese tipo de sorteo que ni siquiera pensaba que directamente tenía que ver con la lotería porque aparentemente era otro tipo de sorteo

¿Usted se puso de acuerdo en hacer creer que pasaba el bolo sin pasarlo?

Sí, sí tuve que aceptarlo, porque ya estaba que no tenía que hacer

¿Y cuántas veces usted había hecho eso en los sorteos?

Única y primera vez y me arrepiento de eso

¿Quién le propuso eso?

Bueno hermano, yo prácticamente no conozco porque ahí prácticamente se hablaba de señor y vaina…se hablaban al uno al otro de señor pero ahí seguramente había gente con poder económico, según mi percepción.

¿Qué le ofrecieron a usted?

Me trajeron un dinero y lo entregué, RD$800 mil

¿Usted llegó a ensayar eso, se le acercaron a practicar?

Sí, sí, porque no pensaba que era ese tipo de sorteos pero ya que estaba en eso pero sí se ensayó.

¿Dónde lo ensayaron, quienes estaban ahí, quienes estaban coordinando el ensayo, como era el ensayo?

Bueno mi amigo, yo no le sé decir…pero eso fue en una gran residencia…ellos trataban como de no dar informaciones como que yo la escuchara y al uno no ver, tú me entiende.

¿Usted está colaborando con la investigación del ministerio público?

Correcto…incluso me tienen un servicio de seguridad

¿Usted considera justo que a 34 no videntes lo cancelaran por ese asunto?

Eso es totalmente injusto, incluso cuando la mayoría de nosotros teníamos más de 19 años ahí sin ningún problema

¿Cuánto ganaba usted en la Lotería?

RD$16,500, el salario bruto

¿A usted lo llamaron en algún momento para otro tipo de fraude o es la primera vez?

Nunca, primera vez

¿Usted había escuchado de ese tipo de actividades anteriormente?

Nunca lo había escuchado tampoco

¿Hace que tiempo le propusieron eso?

Eso fue, déjame ver…eso fue en marzo yo no sé qué día de marzo

¿Usted conocía al camarógrafo?

No, yo no lo conocía a ninguno

¿Por qué si se planificó en marzo vino a realizarse este primero de mayo?

Ello dieron tiempo dique a que pase la Semana Santa pero yo pensando en mi sorteo normal, digo yo bueno aquí entro yo y me aseguro mi salario normal

¿Usted sabe en qué parte estaba ubicada esa residencia?

Yo pregunté y nunca me decían, nunca me decían…en una me dijeron que eso era Herrera pero nada más