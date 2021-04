PLD dice que Dirección de Presupuesto atenta con el sistema de partidos políticos

Javier Flores

Santo Domingo, RD

El secretario de asuntos jurídicos y miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José Dantés, dijo que la Dirección General de Presupuesto (Digepres) está “atentando” contra el sistema de partidos políticos ya que se niegan a liberar la totalidad de los RD$1,260MM que se presupuestó.

Dijo que el dinero se debe entregar todo el dinero a los partidos políticos y no solo la mitad de ese monto.

“Este señor (el director de presupuesto José Rijo Presbot), yo no sé si él individualmente o por ordenes del ministro de Hacienda (Jochi Vicente) o de quien sea, está atentando contra el sistema de los partidos políticos, porque si los partidos no cuentan con esos fondos no pueden funcionar y sin partidos no hay democracia y sin democracia no hay libertados”, expresó Dantés en conversación telefónica con este diario.

El dirigente político señala que Rijo Presbot está incumpliendo la ley de Presupuesto ya que en “ningún momento” fue aprobado en las secciones del Congreso Nacional que solo se destinen la mitad de los recursos (RD$630MM) a los partidos políticos.

“Le hemos dicho que nos muestre las sesiones del Congreso en donde fue aprobada que sea la mitad… Señor José Rijo, honre la legalidad que usted pregona. La Ley No. 237-20, de Presupuesto General del Estado, promulgada por el Poder Ejecutivo en la Gaceta Oficial, en donde se aprobó $1,260MM a los partidos políticos, no $630MM como usted dice… ellos no son el Congreso Nacional”, agregó Dantés.

En ese sentido explicó que Presupuesto debe depositar cada mes la doceava parte mil 260 millones de pesos, que fue lo que se aprobó en el Congreso y se promulgó como Ley.

Las declaraciones de Dantés se producen luego de que durante la mañana del lunes, el director de Presupuesto dijera a LISTÍN DIARIO que cada mes le ha ido entregando por cuotas las partes a la Junta Central Electoral (JCE), a doceava parte de los 630.2 millones, que le corresponde a los partidos y que por eso “no entiende” la razón por la cual el órgano electoral no ha repartido los recursos económicos a las organizaciones políticas.

“Es que ellos no han depositado ni un peso, porque lo que la Junta le dice es que ellos no van a aceptar una cantidad que no fue la establecida en la Ley”, culminó diciendo Dantés.

En el presupuesto desglosado que aparece en la página de la Digepres se dispone la entrega de RD$630,200,000 a las organizaciones políticas, mientras que la otra mitad aparece con la categoría de “no aplicar”.

El Poder Ejecutivo dispuso inicialmente la asignación de 1,260 millones de pesos para ser repartidos entre los partidos políticos, sin embargo en octubre del año pasado el presidente de la República, Luis Abinader anunció que propondría al Congreso Nacional rebajar el 50% de la cuota que reciben los partidos políticos, ya que este año no era uno electoral y así usaría esos recursos para la construcción de la extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en el municipio Santo Domingo Este pero que eso se realizaría con el consenso de los partidos políticos y la JCE.

A finales del mes de enero, el pleno de la JCE le envió una carta a la Dirección General de Presupuesto solicitando la liberación total de esos recursos, a lo que la institución gubernamental respondió que ellos no tenían la “potestad” para hacerlo.

Varios días después, el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza dijo que el Gobierno se acogerá a la solicitud de la Junta Central Electoral de mantener sin recortes a la distribución de los fondos de los partidos políticos y que no entraría en disputa con estos.