Rondón: juicio Odebrecht resulta peor que condena

Ramón Cruz Benzán

Santo Domingo, RD

“El juicio es peor que la condena, y yo me decla­ró inocente ante ustedes, porque no existe prueba que me puedan a mi con­denar con relación de so­borno”, proclamó ayer el imputado Ángel Rondón ante los jueces del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que co­noce el juicio de fondo en el caso Odebrecht.

Rondón, quien pidió la palabra mientras la secreta­ria del tribunal leía las prue­bas documentales, sostuvo que los fiscales de la Procu­raduría Especializada de Persecución de la Corrup­ción Administrativa (Pep­ca) tienen una tarea difícil, de enderezar el expediente y demostrar con pruebas la acusación en contra de los encartados en el sonado ca­so.

El principal acusado en el caso de sobornos de Odebrecht, dijo que está de­seoso de que llegue el mo­mento en que el tribunal le pregunte su relación con ca­da uno los encartados en el proceso.

“Si quiere el próximo lu­nes que me digan, magis­trado todo lo que habló este pendejo, mire aquí la prue­ba y terminamos con este expediente”, acotó Rondón al referirse a la acusación y las pruebas del Ministerio Público .

Cuestionó que se le acuse de haber sobornado a fun­cionarios y legisladores para lograr contratos a favor de Odebrecht, y que sin embar­go funcionarios de esas en­tidades que intervienen en los préstamos no hayan sido procesados.

“O to’ toros o to’ vacas”

“Hemos visto cómo la lis­ta ellos la han ido rema­chando, solo hay dos se­nadores. Como si fuera suficiente para aprobar un préstamo con la comisión de Hacienda, pero aquí no hay ninguno de la Cámara de Diputados. Ni de los ex­presidentes (de la Repúbli­ca), o to’ toros, o to’ vacas”, expresó.

“No hay un Consultor Jurí­dico del Poder Ejecutivo aquí imputado y mucho menos hay un mayor responsable. Porque esos préstamos no los contratan por el Senado, los contratan por el Presiden­te de turno del país, y aquí ni siquiera se han menciona­do a los presidentes que pi­dieron préstamos, no solo de Odebrecht”, dijo.

Rondón dijo que en ese ca­so no ha visto un acusado de los miembros de los comités de licitaciones de las institu­ciones que administraron los proyectos. “También decían que para el otorgamiento de préstamos al Estado domini­cano yo intervenía con accio­nes ilícitas para lograr la apro­bación en los organismos que tenían que ver con eso, lláme­se Hacienda”, dijo.

“Cuando Hacienda va a contratar un préstamo eso pasa por un procedimiento por Crédito Público pero aquí tampoco ha habido un direc­tor de Crédito Publico impu­tado. Tampoco un ministro de Hacienda, pero es donde se originan la contratación de esos préstamos”, dijo.

Servicios profesionales

Mientras que el imputado Conrado Pittaluga reiteró que el dinero que recibió fue “por servicios profesionales”, y no en el caso de los US$92 millo­nes que la empresa Odebre­cht admitió pagó en sobornos en el país.

“Ese documento habla de la obra, que es el Coral, habla de un pago en dólares, habla del contrato, habla de la na­turaleza de los pagos, es de­cir, para lo cual nosotros fui­mos contratados”, comentó al referirse a la lectura de una prueba presentada por el Mi­nisterio Público la cual conte­nía un cuadro con la contabi­lidad de la empresa brasileña.

“En relación a mi nombre no hay un condinombre rela­cionado a mis pagos. Eso es algo que yo quería destacar y naturalmente volver a des­tacar que en el foliado 341 se puede evidenciar la naturale­za del pago. No estamos ha­blando de sobornos, estamos hablando de unos honorarios legales”, dijo.