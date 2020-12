Orlando Jorge Mera: más de 600 sometimientos en primeros 114 días

Yaniris López

yaniris.lopez@listindiario.com

Santo Domingo

En sus primeros 114 días de gestión, la nueva administración del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha realizado más de 600 sometimientos a la justicia por infracciones ambientales cometidas en diferentes partes del país.

Los daños ambientales son diversos, comenta el ministro Orlando Jorge Mera, y van desde la ocupación ilegal de áreas protegidas como Los Farallones de Las Américas a la caza ilegal de aves.



“Este es un ministerio que está en las calles, que está actuando de manera dura frente a quienes están violando la Ley de Medio Ambiente”, dijo el ministro durante su participación en el Desayuno del Listín Diario, al que asistió acompañado de Milagros De Camps, viceministra de Cooperación Internacional de la entidad.



Jorge Mera sostuvo que como órgano rector de las políticas ambientales “la realidad nos ha golpeado en la cara y como consecuencia de años de deficiencia en ese sentido nos hemos tenido que convertir en una especie de policía ambiental, que no es nuestro rol, pero lo estamos desarrollando hasta que podamos estar en una zona de estabilidad, que no estamos”.



Indica que, en ese sentido, están trabajando en coordinación con el Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa) y con las fiscalías de medio ambiente que funcionan en distintos lugares del país y que dependen de la Procuraduría General de la República (PGR).

Jorge Mera compartió impresiones con el director de Listín Diario, Miguel Franjul; el subdirector, Fabio Cabral; y Manuel Corripio Alonso, presidente de Editora Listín Diario.



EL PRINCIPAL DESAFÍO

El cambio climático es el mayor desafío ambiental que tiene el país y, para hacerle frente, la prioridad del Ministerio de Medio Ambientes es proteger el recurso agua.



Para ello, la institución decidió ponerle especial atención al rescate de las cuencas de los principales ríos.



La contaminación en distintos ámbitos y la deforestación en las cuencas figuran entre las principales amenazas de este recurso, acciones que, según Jorge Mera, vienen ocurriendo como consecuencia de la falta de educación y de la necesaria aplicación de la ley.



El trabajo del ministerio se está enfocando, por tanto, en dos sentidos: la reforestación adecuada y precisa y la educación ambiental.



Ya está hecho el diagnóstico de las principales cuencas del país y se ha emitido una resolución sobre su gobernanza.



“Hemos creado esta resolución para definir que los ayuntamientos, las entidades, las asociaciones de la sociedad civil y el mismo Ministerio de Medio Ambiente vamos a regular estas cuencas”, explica.



DEL RÍO OZAMA

En el caso del río Ozama, el río más contaminado del país y cuyo saneamiento se ha anunciado por años, asegura que ahora, por primera vez, el gobierno nacional se ha comprometido con su descontaminación.



Los ministerios de Medio Ambiente y de la Presidencia son los encargados de trabajar en esta cuenca según decretos emitidos en el pasado por el Poder Ejecutivo.

Señala que es un proceso que tardará entre cinco o seis años y que, para empezar, ya se hizo el diagnóstico de las principales cañadas cuyos residuos sólidos son arrastrados hasta el río y se está completando el diagnóstico de las empresas que también cometen el delito de tirar los desperdicios en el afluente.



“Hemos conversado con los alcaldes del Distrito Nacional, Santo Domingo Norte y Este y todos están en la disposición de trabajar de manera unificada”.



También se está trabajando en la cuenca del Yaque del Norte y en ese sentido indica que pronto estarán anunciando algunas acciones a implementar.



“El proceso no es de la noche a la mañana. Lo primero es que existe voluntad política desde la más alta expresión del Estado, el Presidente de la República, que para nosotros es de vital importancia porque hay muchas entidades que tienen que ver con las distintas situaciones en los ríos Ozama e Isabela. (…). Nos estamos unificando, todas las entidades del Estado, con una sola responsabilidad”.



A su favor llega la recientemente promulgada Ley General de Residuos Sólidos. “Tenemos algunas herramientas que no teníamos antes para accionar frente a las empresas del sector privado que vierten sus desechos en el río Ozama; es un tema de conjunto pero lo importante es que iniciamos el proceso”.



La asistencia internacional será bienvenida porque, como explica Milagros de Camps, se está buscando una solución integral a toda la cuenca del Ozama y no solo a la descontaminación del estuario de este río y el Isabela.



“Estamos buscando la solución en la cuenca alta, en la cuenca media y en el estuario, porque son problemáticas diferentes. Estamos trabajando en la descontaminación del estuario, en un plan integral para el manejo de las cañadas, y con soluciones basadas en la naturaleza para resolver problemas de las cuencas alta y media”.



Al mismo tiempo se creará un plan para ofrecer beneficios a las comunidades de manera que obtengan otros medios de subsistencia no enfocados en la agricultura y la ganadería.

BROTES VERDES

Uno de los logros que ya muestra el proyecto es el rescate de brotes verdes en la ribera del Ozama, gracias a la intervención de lugares que antes eran inhóspitos o muy poblados. Jorge Mera destaca que frente al Nuevo Santo Domingo Savio, en la ribera oeste, fue recuperado cerca de un kilómetro de área verde con el asesoramiento del Jardín Botánico Nacional.



El área será protegida para que la población se acerque a hacer ejercicios o montar bicicleta, apunta el ministro.



En el espacio que ocupaba el antiguo barrio La Barquita, en Santo Domingo Este, se han recuperado unos dos kilómetros de ribera que serán incorporados, para su protección, al área protegida del Cachón de la Rubia.



Esos brotes verdes serán entregados a los ayuntamientos del Distrito Nacional y Santo Domingo Este en los próximos meses.