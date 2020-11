Dionis Sánchez a Yván Lorenzo: Yo no tengo miedo y el que me vaya a dar el frente a mí que me lo dé

Santo Domingo, RD.

El senador por la provincia de Pedernales, Diosnis Sánchez indicó que le preocupa que su homólogo por la provincia de Elías Piña, Yván Lorenzo haya manifestado en varias ocasiones de forma irónica que ora para que a los senadores de la Fuerza del Pueblo no les pasa ya que los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) les sustituirían.

“Lo he escuchado tanto manifestar eso que ya me llama a preocupación esa manifestación de él, y viniendo de donde viene es algo muy serio lo que está diciendo, yo no tengo miedo y el que me vaya a dar el frente a mí que me lo dé de frente, porque yo he demostrado que el poder no ha podido sucumbirme”, dijo Sánchez al tomar un turno mientras se debatía el informe presentado por la Comisión de Justicia del Senado para escoger la segunda mayoría que ocuparía un puesto en el Consejo Nacional de la Magistratura.

El senador Yván Lorenzo, vocero del PLD, dijo que oraba todos los días por sus colegas de Fuerza del Pueblo para que no les pasara nada y pudieran seguir asistiendo al hemiciclo.

Hizo esa referencia para decir que si en algún momento ellos faltaran quien tendría que enviar los nombres de los sustitutos serán el Partido Reformista Social Cristiano y el Partido Revolucionario Moderno.

Dijo que solo Franklin Rodríguez, senador de San Cristóbal, fue electo en la boleta de Fuerza del Pueblo, por lo que sólo a él lo podría sustituir la fuerza política de Leonel Fernández.

De igual forma, Dionis Sánchez indicó que las razones dadas tanto por los miembros del Partido de la Liberación Dominicana como por Rogelio Genao, senador por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), para indicar que al llevar en la boleta seis senadores que recibieron el acta partidaria en esas dos organizaciones o por la cantidad de votos adquiridos en las elecciones, ambos son segunda mayoría, indicó que las mayorías congresionales se escogen en el parlamento.

Puso como ejemplo el caso del Partido Revolucionario Dominicano y el PRSC en el 2010, cuando el PRD obtuvo mayor por ciento de votos pero el senador elegido fue Félix Vásquez “porque nada tiene que ver con el proceso electoral sino con la realidad del Senado ya que el PRD no tenía senadores en ese momento”.