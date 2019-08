Ministerio de Obras Públicas sigue funcionando sin ministro

Saulo Mota Telemín

Santo Domingo, RD

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) sigue su funcionamiento normal, a pesar de la renuncia de su ministro Gonzalo Castillo, aseguró el viceministro de Edificación, Ramón Antonio Pepín.

Resaltó que el MOPC tiene seis viceministros, quienes trabajan para cumplir con todos los proyectos en calendario.

Explicó que la meta es finalizar todos los proyectos, ya sean de infraestructura, mantenimiento y supervisión vial, o de edificaciones escolares que estén agendados.

Castillo anunció de manera formal su precandidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y renunciara a su cargo como ministro el 31 de julio del presente año.

El ahora exministro se vio envuelto en una controversia luego del anuncio de sus aspiraciones políticas, cuando a principios de agosto el movimiento cívico Somos Pueblo alegó que Castillo cometió “irregularidades” durante su gestión.

“Aun no sé por qué la justicia no investiga el costo de la carretera de San Pedro de Macorís a La Romana, la de Bávaro a Miches, el corredor Duarte dos, entre otros. Lo que ellos hicieron fue no publicar el costo inicial de la obra para que cuando saliera el costo final no se pudiera comparar”, dijo Eduardo Sánchez Tolentino, miembro de la junta directiva de Somos Pueblo.

Sin embargo, ha pasado más de una semana desde que se hizo efectiva la renuncia y todavía no se conoce su reemplazo en el MOPC.