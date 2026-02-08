El mensaje de Melba Grullón, a diez meses de la tragedia del Jet Set

A 10 meses del colapso de la discoteca Jet Set, tragedia que dejó un saldo de 236 víctimas, los familiares de los fallecidos recuerdan a sus seres queridos con mensajes de amor y reflexión.

“Diez meses tengo en brazos de la fuerza Divina recogiendo solidaridad, abrazos silenciosos, tocando caras tristes llenas de lágrimas, escuchando y leyendo tantas frases hermosas y sanadoras, que quiero empezar ya a agradecer este derrame de sus corazones hacia mí, hacia Alexandra”, fue el mensaje que escribió Melba Grullón en su cuenta de Instagram, al recordar a su hija Alexandra Grullón.

En la publicación, Grullón comparte una serie de fotos junto a su hija desde la niñez hasta su vida de adulta.

Asimismo, compartió la frase de Elie Wiesel, superviviente del Holocausto y Premio Nobel de la Paz, la cual sostiene que la indiferencia es peor que el odio y la herejía.

“Hoy, he sentido muy apropiadas unas sabias palabras de Elie Wisel: Lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia. Lo contrario del arte no es la fealdad, es la indiferencia. Lo contrario de la fe no es la herejía, es la indiferencia. Y lo contrario de la vida no es la muerte, es la indiferencia”, escribió Grullón.

En junio de 2025, Melba Grullón anunció que se crearía el "Fondo Académico y Cultural Alexandra Grullón (ALE)”, una iniciativa que nació con el objetivo de hacer una alianza con centros educativos del país para brindarles apoyo económico a jóvenes de escasos recursos que sueñan con ir a la universidad.