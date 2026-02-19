¡Estas especies adoran el agua!

No es una opción solo para principiantes. La jardinería hidropónica en interiores tiene sus ventajas y estas variedades simplemente ofrecen su mejor follaje igual que si estuvieran en tierra. Algunas figuran entre las mejores especies propuestas por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA, en inglés) para “limpiar” el aire de los espacios interiores.

Puedes agregar grava o perlas de hidrogel para dar vistosidad a las macetas de cristal o para favorecer el agarre de las raíces. Y no olvides alimentarlas con fertilizantes naturales si así lo requieren.