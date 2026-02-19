¡Estas especies adoran el agua!

No es una opción solo para principiantes. La jardinería hidropónica en interiores tiene sus ventajas y estas variedades simplemente ofrecen su mejor follaje igual que si estuvieran en tierra. Algunas figuran entre las mejores especies propuestas por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA, en inglés) para “limpiar” el aire de los espacios interiores.
Puedes agregar grava o perlas de hidrogel para dar vistosidad a las macetas de cristal o para favorecer el agarre de las raíces. Y no olvides alimentarlas con fertilizantes naturales si así lo requieren.
POTUS (Epipremnum aureum). En sus diversas variedades, es la favorita de la decoración de interiores no importa donde la coloques: sobre una repisa o escritorio o colgando desde lo alto. Esta planta, según la NASA, puede eliminar el 73% de sustancias cancerígenas en ambientes cerrados.
ARAÑA (Chlorophytum comosum). Una de las “malamadres” más queridas. Apenas requiere cuidados. Sus flores blancas y diminutas aportan color a la planta.
Bambú de la suerte (Dracaena sanderiana). No llenes hasta el tope la maceta donde crece el bambú. Un poquito de agua que cubra las raíces es suficiente.
Los singonios (Syngonium podophyllum) gozan de mucha popularidad en República Dominicana. De las favoritas para cultivar en agua.
Algunas especies de bromelias y otras plantas epífitas se adaptan al cultivo hidropónico. Si utilizas objetos llamativos para colocarlas, ¡el impacto visual se llevará la mejor impresión!
La Monstera adansonii, muy apreciada por sus hojas ovaladas que recuerdan al queso suizo.
DECORA. Obtén diversos contrastes agregando pelotas de hidrogel, grava, arena o piedras aperladas en las macetas transparentes.
Para germinar. Las semillas de aguacate y las hojas de sansevieria (lengua de vaca) germinan más rápido si las colocas en agua.
La potus de hojas variegadas: un espectáculo para la vista.
Sí, a las “progreso” (Scindapsus pictus) les gusta el agua.
Hierbas frescas en frascos hidropónicos: el método Kratky.
Desarrollado por el investigador estadounidense Bernard A. Kratky, especialista en hidroponía, este popular sistema de cultivo hidropónico pasivo permite cultivar plantas en agua con nutrientes sin necesidad de bombas de aire ni circulación constante. Coloca planta en una maceta o recipiente perforado. Las raíces deben quedar suspendidas sobre una solución nutritiva de agua más fertilizantes. Mientras una parte de las raíces permanece en el agua absorbiendo nutrientes, la otra queda expuesta al aire absorbiendo oxígeno. A medida que la planta consume el agua, el nivel baja y se crea automáticamente un espacio de aire, lo que permite la oxigenación sin necesidad de equipos adicionales.
