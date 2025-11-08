Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Este sábado 8 de noviembre se realizó la ordenación de monseñor Manuel Ruiz como obispo de la diócesis Stella Maris, en Santo Domingo Este.

En fotos: Así fue la ordenación de Monseñor Manuel Ruiz en la nueva Diócesis Stella Maris

La Iglesia Católica marcó un hecho histórico en República Dominicana, con la ordenación episcopal de Monseñor Manuel Antonio Ruiz de la Rosa y la creación de la nueva Diócesis Stella Maris de Santo Domingo Este, durante una solemne ceremonia celebrada este sábado.

Fotos: Leonel Matos/ LD. 

Listín DiarioSanto Domingo, RD 
El presidente Luis Abinader y la primera dama, Raquel Arbaje asistieron a la actividad realizada en el parque de Santo Domingo Este. Leonel Matos/ LD

Monseñor Ruiz de la Rosa fue ordenado obispo mediante el rito de imposición de manos y oración consagratoria, recibiendo así la plenitud del sacramento del orden sacerdotal. Leonel Matos/LD.

El cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez estuvo en el acto de ordenación de monseñor Manuel Ruiz como obispo de la diócesis Stella Maris, en Santo Domingo Este. Leonel Matos/ LD

La homilía central la presidió Monseñor Piergiorgio Bertoldi, nuncio apostólico y representante del papa León XIV en República Dominicana. Leonel Matos/ LD

Decenas de religiosos acudieron este sábado a la ordenación de monseñor Manuel Ruiz como obispo de la diócesis Stella Maris, en Santo Domingo Este. Leonel Matos/ LD

El expresidente de la República, Leonel Fernández y el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, estuvieron presentes en la ceremonia. Leonel Matos/ LD

Francisco Javier García, Francisco Domínguez Brito y Jean Alain Rodríguez, estuvieron presentes en la ceremonia. Leonel Matos/ LD

Decenas de religiosos acudieron este sábado a la ordenación de monseñor Manuel Ruiz como obispo de la diócesis Stella Maris, en Santo Domingo Este. Leonel Matos/ LD

La Iglesia Católica marcó un hecho histórico en República Dominicana, con la ordenación episcopal de Monseñor Manuel Antonio Ruiz de la Rosa y la creación de la nueva Diócesis Stella Maris de Santo Domingo Este

