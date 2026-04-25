Conozca a Ellin el koala bebé que se esconde en la bolsa de su madre

Un zoológico de Florida tiene dos motivos para celebrar: el nacimiento del primer koala y la inauguración al público el sábado de un hábitat recientemente renovado para estas adorables criaturas.

“Para el zoológico y para nosotros aquí, es algo muy importante”, dijo Amarylis Celestina, quien supervisa a los carnívoros y koalas en el Zoológico y Sociedad de Conservación de Palm Beach en West Palm Beach, Florida. “Estamos haciendo todo lo posible para contribuir a la diversidad genética de la población que tenemos aquí en Estados Unidos. Por eso es tan importante que tengamos una cría y que hayamos tenido éxito este año”.

La cría, nacida de Ellin y Sydney el otoño pasado, permanece en la bolsa de su madre y recientemente ha comenzado a ser visible para los funcionarios del zoológico.

Siguen controlando el peso de Ellin y le proporcionan comida extra mientras ella cuida al bebé.

Mientras tanto, la población de koalas disfruta de un hábitat renovado, que incluye más vegetación, nuevos lugares para que hagan ejercicio y tubos solares para aprovechar mejor la luz natural. Estos cambios traen un pedacito del interior australiano al zoológico para los koalas, una especie en peligro de extinción. Ahora pueden moverse libremente entre su recinto interior con temperatura controlada y la zona exterior ampliada.

“Este nuevo hábitat representa un hito para nuestros koalas”, declaró Margo McKnight, directora ejecutiva y presidenta del zoológico, en un comunicado de prensa. “El diseño cuidadosamente planificado fomenta el cuidado voluntario y cooperativo que nuestros zoólogos y koalas han desarrollado juntos”.

En Estados Unidos, los koalas son cedidos en préstamo por el gobierno federal australiano para ayudar en las prácticas de conservación.

Los koalas suelen ser pacíficos, de naturaleza tranquila y disfrutan de un estilo de vida pausado. Les gusta trepar y saltar entre los árboles de su hábitat. Según los responsables del zoológico, las renovaciones están diseñadas para ayudar a los koalas a expresar sus comportamientos naturales.