Yailin la Más Viral: una carrera ruidosa a la par de su popularidad

La carrera artística de Yailin la Más Viral ha estado marcada por un ascenso acelerado en la música urbana, acompañado de controversias personales, conflictos públicos y procesos judiciales que la han colocado en el centro del debate mediático en República Dominicana y en el extranjero.

A lo largo de los últimos años, de sus 23, su vida personal ha generado titulares constantes, desde relaciones sentimentales altamente expuestas hasta episodios legales y confrontaciones públicas que han impactado su imagen.

A la par, su carrera ha ido en ascenso, con pegada radial y streaming, así como reconocimientos, premios internacionales y su debut en la gala de Premios Soberano, el pasado 18 de marzo

2022: matrimonio con Anuel AA y primeras polémicas mediáticas.

El nombre de la artista comenzó a resonar con mayor fuerza en 2022, cuando inició una relación sentimental con el rapero puertorriqueño Anuel AA, vínculo que rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales y programas de entretenimiento.

La pareja contrajo matrimonio en junio de ese año, en medio de críticas y comentarios públicos. Durante ese periodo, la artista enfrentó constantes cuestionamientos mediáticos, especialmente tras la difusión de diversos conflictos en redes sociales.

Aunque la relación no derivó en procesos judiciales, marcó el inicio de una exposición ante el ojo público y colocó su vida personal en el centro de la conversación pública.

Con relación a la música, en abril de 2022 presentó su primera colaboración oficial con Anuel AA, titulada “Si Tú Me Busca”. A pesar de las críticas divididas, la canción acumuló millones de reproducciones y la posicionó en diferentes listas de popularidad.

En ese año, recibió su primera nominación a Premios Juventud en la categoría "Juntos Encienden Mis Redes", por ser pareja de Anuel, quien sin dudas fue punta de lanza para su transcendencia internacional.

Anuel y Yailin se casaron en junio de 2022.

Tekashi fue hasta detenido por denuncias de agresión en contra de su entonces pareja YailínFuente externa

2023: arresto en Estados Unidos por presunta agresión y problemas con Tekashi 6ix9ine.

El año 2023 representó los momentos más complejos en la vida personal de la cantante tras iniciar una relación con el rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine, con quien protagonizó también múltiples controversias públicas.

En diciembre de 2023, la artista fue arrestada en el estado de Florida, Estados Unidos, tras una denuncia por presunta agresión contra su pareja en ese momento Tekashi.

El incidente ocurrió en la residencia que ambos compartían y generó una amplia cobertura mediática internacional.

Tras su salida de la corte, el propio rapero declaró ante medios de comunicación: “Ella salió de la cárcel y se fue conmigo en el carro”, expresión que evidenció la naturaleza mediática del conflicto y la exposición pública que rodeó el caso.

Ese mismo año, el entorno de la artista también se vio envuelto en otro incidente cuando el rapero fue arrestado en República Dominicana por un caso de agresión contra varias personas en un estudio de grabación, episodio que generó titulares y colocó nuevamente a la cantante en el foco mediático.

Un pleito mediático se registró en 2023: la pelea que supuestamente protagonizó en un salón de belleza con la reportera "Fogón" o "Fogón TV" (Mey Feliz), alegando difamación.

A la vez que su vida personal registraba hechos cuestionables, el 2023 fue una etapa de transición y crecimiento artístico, destacándose por renovados lanzamientos musicales y reconocimientos en la industria discográfica.

Entre los temas que dio a conocer figura "Solo Tú y Yo", lanzado en colaboración junto a Shadow Blow y se convirtió en un éxito viral en plataformas como TikTok y YouTube.

Por igual, en junio de 2023 estrenó "Narcisista" (bachata/pop), pero las colaboraciones con el rapero Tekashi 6ix9ine, resaltando a "Pa Ti" y "Shaka Laka", fue lo más trascendente, alcanzaron millones de visualizaciones en tiempo récord y entraron en tendencias globales.

Otra buena noticia es que fue nominada en los Premios Juventud 2023 en la categoría "Mejor Mix Urbano" por su participación en el remix de "Soy Mamá" junto a La Insuperable y Farina.

Yailin durante Billboard Latin Music Week 2025.Foto: Instagram

2024: orden de arresto por deuda y conflicto económico con una empresa de servicios.

Durante 2024, el nombre de la intérprete volvió a figurar en titulares tras conocerse una orden de arresto en su contra por presunto incumplimiento de pago a una empresa que habría prestado servicios de decoración para una propiedad.

Según el representante legal de la empresa afectada, el conflicto se originó por una deuda acumulada durante varios meses.

“Nosotros tenemos aproximadamente más de tres años detrás de Yailin para resolver un asunto de una decoración de un apartamento”, expresó el abogado de la empresa en declaraciones a medios de comunicación.

El caso generó cuestionamientos públicos sobre sus compromisos financieros y volvió a colocar su nombre en el centro del debate mediático.

También a finales de 2024, ella reclamó públicamente a Anuel AA, a través de redes sociales, el pago de la manutención de su hija en común, Cattleya. La cantante dominicana expuso supuestas conversaciones, llamando a Anuel "narcisista" y exigiendo responsabilidad financiera, tras rumores previos que indicaban una solicitud de $15,000 dólares mensuales.

A principios de 2024 llegó su primera nominación a Premios Soberano en la categoría "Colaboración del Año" por el tema "Solo Tú y Yo" junto a Shadow Blow.

Ese año también fue reconocida por la revista Billboard como la Artista Latina en Ascenso y su presencia en la alfombra azul de esos premios causó un gran impacto mediático, consolidando su imagen como figura pública relevante.

Además, publicó su proyecto musical "Resiliencia", un EP de seis temas: "Me encantas", "DM", "Como te Sintiera", "Amigos", "Sola" y "69".

Yailin "La Más Viral" y La InsuperableFuente Externa

2025: Confrontaciones públicas y episodios de agresión difundidos en redes sociales.

Durante 2025, la artista protagonizó varios episodios de confrontación pública que fueron ampliamente difundidos en redes sociales y plataformas digitales. Entre estos incidentes se reportaron discusiones y altercados con otras figuras del entretenimiento, algunos de los cuales fueron grabados y viralizados.

Uno de los episodios más comentados ocurrió cuando se vio envuelta en un incidente con su colega La Insuperable, lo que acaparó los comentarios en las redes sociales y los programas de entretenimiento.

La noche del sábado 13 de septiembre de 2025 Yailin y La Insuperable se encontraban en la discoteca White Club, en Santo Domingo Este, cuando se cruzaron miradas y comentarios en tono desafiante.

En cuestión de minutos, se convirtió en una pelea física, según la boca de la farándula, aunque otros afirman que entre ellas no hubo contacto físico y que solo involucró a los acompañantes de las artistas, generándose un altercado con lanzamiento de botellas y gritos, obligando a la seguridad a intervenir. La Insuperable alegó entonces que el pleito se originó porque Yailin le faltó al respeto a sus hijas tiempo antes del pleito.

En agosto de 2025, fue ampliamente difundido el incidente con la influencer Barbilla Roja (Merisa Montas), con quien sostuvo un enfrentamiento físico en plena vía pública en la Zona Colonial de Santo Domingo.

Yailin agredió a la influencer luego de que ésta formulara comentarios despectivos sobre su vida personal en un podcast. Barbilla Roja criticó el rol de madre de la intérprete, cuestionó la crianza de su hija Cattleya y se refirió de forma burlona a sus orígenes humilde ("de barrio") y a la ausencia de un padre en su infancia.

Sin pensarlo dos veces, Yailin ubicó a la influencer y, según ella, le propinó una "trompada", justificando su acción con la frase de "que no se metan con mis hijos ni con mi familia".

Pocos días después del altercado, Merisa Montas ("Barbilla Roja") presentó una demanda formal contra la cantante por daños físicos y agresión. No está claro si el caso fue declinado o se mantiene activo.

Aunque estos incidentes no siempre derivaron en procesos judiciales formales, contribuyeron a reforzar una imagen mediática asociada a la polémica y al conflicto.

En medio de estos incidentes, su crecimiento artístico fue notorio y ya en junio de 2025 cosechaba triunfos en los Premios Tu Música Urbano en Puerto Rico, ganando en las categorías de "Artista del Año Dembow" y "Canción Dembow del Año". También recibió galardones en los Premios Heat 2025 como "Fandom del Año" y "Artista Urbana del Año".

Antes, en marzo de 2025, fue nombrada "Artista Latina en Ascenso" por Billboard y nominada a los Latin Billboard ese mismo año.

Como muestra de su consolidación artística, el 30 de agosto de 2025 celebró con éxito su primer gran concierto en Santiago, República Dominicana, marcando una nueva etapa de madurez en sus actuaciones en vivo.

Por igual, recibió Discos de Platino por temas musicales como "Bing bong", "Chapa" y "Silla". Además, a finales de 2025 alcanzó el récord de más de 1,000 días consecutivos en el Daily Top Artists de Spotify República Dominicana.

La Policía le ocupó a Yailin una pistola marca Glock 19, con selector de disparo, cargador y dos cápsulas y una segunda pistola marca Zoraki, con cargador y cinco cápsulas.Policía Nacional

2026: Detención por armas de fuego en Santo Domingo Este.

El episodio más reciente ocurrió este 24 de marzo cuando la exponente urbano fue detenida por agentes de la Policía Nacional de la República Dominicana tras la incautación de dos armas de fuego en el interior de un vehículo en el que se desplazaba en Santo Domingo Este.

Jorgina Guillermo Díaz, su nombre real, fue enviada a la cárcel de San Luis, mientras sus abogados sostienen que las armas incautadas no son de ella, sino de una persona que se hizo responsable.

La intérprete venía de unos días de celebración por su primera participación en Premios Soberano, el 18 de marzo 2026, cuando fue la encargada de cerrar la gala de los Premios Soberano interpretando "Solo tú y yo" junto a Shadow Blow.

El 2026 lo había comenzado con buen pie al recibir triple nominación a Premio Lo Nuestro, lo que calificó como un "honor enorme" para su trayectoria. En febrero, durante la entrega de la premiación, fue una de las presentadoras.

En el transcurso del 2026 se prevée el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio, con el que buscaría renovar la pegada lograda y su conexión genuina con el público local y extranjero que la sigue.