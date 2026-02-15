Ferrari del artista urbano El Alfa impacta poste del tendido eléctrico en el Distrito Nacional

Un Ferrari SF90 negro, que se presume era conducido por el artista urbano El Alfa, se vio involucrado en un accidente de tránsito la madrugada de este domingo en el Distrito Nacional.

El hecho ocurrió en la intersección de la avenida Tiradentes con la avenida Roberto Pastoriza, donde el vehículo terminó impactando un poste del tendido eléctrico, de acuerdo a reportes de Accidente RD.

El choque provocó la caída de la estructura y generó daños a varios automóviles que se encontraban en las inmediaciones al momento del incidente. Tras lo ocurrido, el intérprete fue retirado del lugar para recibir atenciones médicas.

Según informaciones, el exponente de “Singapur” se encuentra estable y no presenta lesiones de gravedad. Mientras tanto, las autoridades competentes se presentaron en la zona para realizar el levantamiento correspondiente.