Yaisel no era “El Brujo” antes de su pegada, sino el joven cristiano que trabaja en un supermercado

Alejado de la cultura de la hooka y el ron que inspira el ambiente nocturno en el cual se dan sus presentaciones musicales, Yaisel La Melodía se mantiene enfocado en su evolución como artista, ahora haciendo música con letras limpias luego de darse a conocer con un estilo “underground” que logró posicionarlo como uno de los protagonistas de la nueva generación del género urbano dominicano.

El joven cantante tiene seis años trabajando en su proyecto musical, sin embargo, no fue hasta hace 3 años que empezó a destacarse a nivel internacional, siendo “Boy boy” (49 millones) y “Prepotente” (36 millones) sus canciones con más reproducciones en YouTube.

Pero, antes de la popularidad que hoy ostenta, Yaisel era cristiano evangélico y trabajaba en un supermercado, según reveló en una entrevista con LISTÍN DIARIO.

Aunque se apoda “El Brujo”, nombre que eligió para su álbum debut, Yaisel asistía a cultos que realizaba su pastora en La Isabelita mientras él vivía en Maquiteria.

“Todos los días oro, doy mucha rodilla, incluso el mánager mío, uno de mi equipo de trabajo, se convirtió ahora, está buscando de Dios, y yo siempre lo apoyo, voy a la iglesia, lo acompaño y yo siempre he sido temeroso, yo siempre he conocido de la Palabra porque yo vengo de la iglesia, yo era cristiano antes”, mencionó.

“Estoy contentísimo porque por lo menos sé que voy a tener una gente fiel, que va a orar de rodilla por uno y nada, si Dios lo permite, cuando me sienta preparado y a través de él (su mánager) me voy para los caminos yo también”, añadió.

En ese sentido, especificó las razones que lo hicieron abandonar el cristianismo: “Uno como joven y el enemigo tienta a uno, me descuidé, en enfrié, pero la gloria es Dios y conozco de la palabra y siempre tengo a Dios presente”.

Su disco “El Brujo” incluye el tema “De 0 a 100”, donde habla sobre su proceso de superación personal, además de colaboraciones con Almighty, Messiah y Lomiiel y la canción que ocupa las primeras posiciones en las plataformas digitales más importantes, "Llame pa' verte", junto a Big Chriss & Draco Deville.

INICIOS

A Yaisel LM le llegó la firma con 0201 Music y Yz Records mientras trabajaba en una cadena de supermercados del país en el año 2021, cuando uno de sus videos de freestyle rap se viralizó en redes sociales.

“A mí se me fue uno viral, yo con la ropa del supermercado donde yo trabajaba”, recordó.

Su carrera ha ido en ascenso tras el éxito de “Boy boy”, que también tuvo un remix con el artista colombiano Blessd y el rapero estadounidense NLE Choppa.

Aunque el público de su edad se identificó rápidamente con sus letras, su desenvolvimiento en escena también le agrega valor a su tarjeta de presentación por la creatividad de sus pasos de baile.

Sobre cómo se prepara para subir a un escenario, teniendo un “performance” que exige un esfuerzo físico superior, Yaisel admitió que no tiene un ritual y que su energía es parte de su personalidad.

”Yo no tomo, yo no bebo romo, yo no fumo hooka… no soy amante al alcohol de verdad. Eso es natural, la vibra mía y la energía, todo eso es natural”, confesó.

Ahora espera que su trabajo sea incluido en las próximas nominaciones de Premios Soberano, que se celebrará el 25 de marzo de 2025, gracias a la evolución que está teniendo su música, tal y como ocurrió en la pasada edición de Premios Heat, donde competía en la categoría de Mejor Artista Urbano Dominicano.

CINE

A la par con la música también incursiona en la actuación. Fue el director Francis Disla (El Indio) que puso en las manos de Yaisel un guion para su primer largometraje.

Yaisel estará participando en la película “Dembow en Movie” junto a Kreizy K, Chelsy y Tivy Gunz después de una breve aparición en el cortometraje de NLE Choppa.

VIDA AMOROSA

A raíz de los rumores que surgieron sobre una supuesta relación con la reconocida cantante Yailin 'La Más Viral', Yaisel negó dicha información durante la conversación con periodistas de este medio.

Además, aunque se encuentra en espera de su primer retoño, que será una niña, se declaró soltero y aclaró que su vínculo con la ex esposa de Anuel AA es netamente amistoso y laboral, ya que pretenden trabajar juntos.

Yailin y Yaisel estuvieron compartimiento hasta la madrugada en una discoteca a mediados del mes pasado, reunión que generó especulaciones de un romance entre ambos.

“Ella es mía, La Yaya, muy dura, está rompiendo ahora mismo. Se está cocinando algo con ella bajo perfil”, confirmó.