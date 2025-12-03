La Perversa recibe la polémica con optimismo y lanza "Uki Uki Room"

La artista urbana dominicana La Perversa decide cambiar el foco de la polémica para dirigirlo nuevamente hacia lo que la hizo popular: su música, presentando "Uki Uki Room", bajo el sello ONErpm.

El lanzamiento llega en un momento crucial para la artista: tras su participación en La Casa de Alofoke 2, uno de los programas más comentados de la región.

Lejos de negar su carácter frontal, La Perversa lo convierte en identidad artística. Su carrera ha estado marcada por una personalidad sin filtros que la llevó a ocupar titulares, pero también a construir una comunidad masiva que la sigue fielmente.

"Uki Uki Room" combina dembow con toques electrónicos y una producción precisa que destaca su característica personalidad. Es un tema hecho para los teteos, para el baile sin pausa, para los videos de TikTok, para el DJ que prende la noche y para las mujeres que celebran sin miedo a llamar la atención.