La Insuperable y La Perversa estrenan el tema “Bandida” desde “La casa de Alofoke 2”

“La casa de Alofoke 2” unió a La Insuperable y La Perversa con el tema “Bandida” desde del estudio de grabación del reality, donde también sorprendieron al público al interpretarlo en vivo por primera vez y en versión merengue, apenas horas después de haber lanzado oficialmente de la versión original.

La canción, que ya superaba las 943 mil visualizaciones al momento de la presentación, encontró un nuevo impulso con este estreno exclusivo en el reality, convirtiendo el cierre musical del 16 de noviembre en un acontecimiento memorable y altamente comentado por los seguidores.

La jornada artística ya venía cargada de energía tras las actuaciones de Ivy Queen y Tito El Bambino, quienes dejaron al público encendido. Para continuar el espectáculo, la reconocida agrupación típica El Grupaso tomó el escenario, llenando la casa de sabor tropical y dominicanidad con un repertorio de éxitos que puso a todos a bailar.

En medio del ambiente festivo, El Grupaso invitó a La Insuperable a la tarima, quien interpretó dos de sus himnos urbanos: “Me Subo Arriba” y “Que Me Den Banda”, provocando una fuerte ovación del público presente y de los seguidores del reality.

El momento cumbre llegó al cierre, cuando La Insuperable sorprendió al llamar a La Perversa para juntas estrenar en vivo —y por primera vez en televisión digital— la versión merengue de “Bandida”, desatando euforia dentro y fuera de la casa.

Horas después, ambas artistas entraron al confesionario para agradecer por el apoyo que han recibido con el tema musical, además, aprovecharon para hablar de la vida, y sus próximos planes al salir de la casa.

Con esta presentación, ambas artistas reafirman su amistad, su química dentro y fuera de los escenarios, y su impacto en la industria, constituyéndose en un ejemplo para las presentes y futuras generaciones del género urbano.