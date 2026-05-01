Iván Ruiz prefiere apuestas "arriesgadas y complejas" porque "lo viral es como una gripe, se va en dos días"

El veterano productor Iván Ruiz prefiere apostar en la pantalla a propuestas "arriesgadas y complejas" con elevados costos económicos y muchos talentos, a optar por lo "viral" que se desvanece en poco tiempo.

"Van a subsistir aquellos que se reinventen, aquellos que se sintonizan con el tiempo sin caer en la trampa de montarse en la ola efímera de lo viral. Porque lo viral es como una gripe, se va en dos días".

Luego agregó: "Lo que permanece es aquello que tiene ciencia. La apuesta es un poquito más compleja porque hay que esperar, hay que tener paciencia, es más difícil, es más compleja, no se ven resultados inmediatos, pero qué bueno es no montarse en la ola de lo viral y apostar a lo permanente, a construir plataformas".

El director general de Radio Televisión Dominicana

tomó de ejemplo las nuevas propuestas de Telemicro y de RTVD para afianzar su opinión del crecimiento televisivo dominicano como uno sin ser una competencia.

"Telemicro estrena dos programas; nosotros estamos estrenando Noche Duerma. Yo no veo una competencia, sino el crecimiento de la televisión dominicana", afirmó.

El destacado productor de televisión se refirió a la industria del entretenimiento como una convergencia: uno necesita del otro y no debe haber competencia entre las redes y el contenido tradicional.

"Yo le llamo la industria de la pantalla, porque esta es una era que yo le he llamado de la convergencia, donde una alimenta a la otra. La pantalla es una, las redes, las plataformas y la televisión abierta, yo creo que se retroalimentan; por eso le hemos llamado la era de la convergencia".

Ruiz también dijo que todo es cíclico: la cantidad de programas, podcasts y plataformas digitales: "Yo creo que es cíclico; también salen podcasts y también salen plataformas. El mercado se ha repartido en mil pedazos y, obviamente, no todos van a sobrevivir".

Sus declaraciones se produjeron en en en el marco del nuevo programa televisivo de RTVD, Noche Duerma, televisión en vivo dos horas diarias, de 8:00 a 10:00 de la noche.

Los humoristas Liondy Ozoria, Rafael Bobadilla y Miguel Alcántara, junto a las comunicadoras Pamela de León son los conductores bajo la producción de Luisin y Kaki Martí.