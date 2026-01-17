Muere atropellada la exestrella infantil de Nickelodeon, Kianna Underwood

Kianna Underwood, actriz conocida por su trabajo en programas infantiles de Nickelodeon como “All That”, murió tras ser atropellada en Brooklyn, Nueva York.

De acuerdo con el New York Post, la actriz, de 33 años, estaba cruzando una intersección de esa ciudad cuando fue atropellada alrededor de las 6:50 de la tarde por una camioneta que la arrastró aproximadamente por una cuadra y luego su conductor huyó.

El cuerpo fue localizado con un trauma severo y fue declarada muerta en la escena.

El padre de la ex estrella infantil de Nickelodeon dijo en las redes sociales que su hija fue tratada con la misma dignidad y compasión que un zorro que había visto previamente atropellado en la carretera durante un viaje anterior a las montañas.

De acuerdo a Univision, las primeras investigaciones sugieren que Kianna pudo haber cruzado con el semáforo en rojo, aunque las autoridades continúan revisando cámaras de seguridad y buscando testigos.

Además de su papel en “All That”, protagonizada por Amanda Bynes, Nick Cannon y Kenan Thompson, Kianna interpretó a Fuschia Glover, la prima del personaje principal de la serie “Little Bill” de Nickelodeon, que se emitió entre 1999 y 2004.