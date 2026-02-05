Daniel Habif invita a la introspección y la transformación con su gira ‘Ascender’

El Teatro Nacional Eduardo Brito reunió anoche a cientos de personas que se dieron cita para escuchar al conferencista y orador motivacional Daniel Habif, quien aterriza este año en RD con su gira ‘Ascender’.

El evento inició con el sonido de una guitarra eléctrica, seguida de un piano. Cuando Habif subió al escenario, pidió atención en la medida de lo posible para que el público estuviese concentrado.

Con el sonido de una Guitarra eléctrica inició el eventoJessica Arno

La conferencia fue una especie de invitación a mirar el interior de cada uno, identificar con qué tipo de personas se rodean, reconocer las heridas, sanar, levantarse, aprender a observarse sin juzgarse, pero sobre todo transformarse.

"Aprende a observarte sin juzgarte... no todo lo que vez de ti va a gustarte, pero no estás aquí para gustarte, estás aquí para transformarte. Eso que tu vez deforme en el espejo se puede transformar, pero lo primero que tienes que hacer es soportarle la mirada al reflejo, o sea: esto es lo que soy", fueron parte de las palabras de Habif para hacer referencia a la transformación.

Por más de dos horas, el conferencista reconocido por motivar al desarrollo personal, cautivó al público con mensajes y anécdotas. A más de uno le sacó una carcajada, pero también lágrimas.

"Cambiar requiere que te hables con verdad, aunque te duela. La verdad duele, pero te alimenta. Rodéate de verdad, no de adulación. La gente ya no quiere amigos, quiere porristas... Quien te ama te dice la verdad porque te respeta", también fue otro poderoso mensaje de Habif.

El autor de libros como "Inquebrantables" y "Ruge", recomendó a los presentes ser selectivos con las personas que dejan entrar a su vida y "guardarse el calor para las personas correctas".

Consciente de que hay personas que juzgan por no conocer dónde se ha forjado o por qué experiencias ha pasado el que da consejos, Daniel Habif también hizo un pequeño recuento de su vida: quebró su negocio, estuvo varios años luchando con una seria condición llamada "enfermedad de Lyme" esto tras una picadura de garrapata y luego de eso atravesó una lucha contra un cáncer de próstata. Confesó incluso que una vez estuvo al borde del suicidio, pero que su esposa, con la cual tiene 24 años de casado, lo salvó.

En su tercera visita al país, Habif hizo suyo el escenario y sus desdobles puso a dudar a más de uno sobre si este hombre alguna vez fue tartamudo, como él asegura.

Conforme iba avanzando el tiempo, el orador iba ascendiendo de etapas y cuando fue el turno de la "curación" explicó que este estado no solo significa sanar, sino que "el daño que hemos pasado ya no controla nuestra vida"

Daniel Habif durante su disertación sobre la curaciónFuente externa

Dejó claro que a todos las personas les van a tocar tempestades y temporadas difíciles y que quería que esa noche sirviera de ayuda para quienes ya la están atravesando o la esperan.

"Curarte es el arte de aprender a llevar bien puestas las heridas", según Habif estas nos recuerdan que a pesar de todo decidimos avanzar y no rendirnos: "Son un recordatorio de que voy a llegar al final mi vida roto por fuera, pero de una sola pieza por dentro".

Daniel Habif dice que uno debe llevar las heridas bien puestasJessica Arno

El final de la conferencia estuvo marcado por la reconexión con nuestro yo del pasado. A través de una dinámica, Daniel Habif invitó al público a cerrar los ojos y visualizar la habitación donde crecimos y encontrar a ese niño que fuimos, hablarle y pedirle perdón, así como agradecerle.

Habif al cierre del evento subió al escenario a su esposa Anyha Ruiz a quien le dedicó unas motivadoras palabras de amor y agradecimiento por acompañarlo en sus peores y mejores momentos.