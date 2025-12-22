Muere periodista venezolana Margiory Fiaschi tras ser diagnosticada con una lesión cerebral

La periodista venezolana Margiory Fiaschi murió el domingo en Bogotá, Colombia, tras ser diagnosticada con una lesión cerebral.

La noticia fue confirmada por el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), donde es recordada por su calidad humana y profesional.

Según la agencia de noticias ACN, la comunicadora venía con problemas de salud desde el año 2023, cuando sufrió una convulsión y se le detectó una lesión de ocupación de espacio en el área derecha de su cerebro, apunta el medio.

Fiaschi trabajó en importantes medios de comunicación como Radio América, DAT TV y Globovisión.