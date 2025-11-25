“Simplemente Alicia”, en Netflix, retrata el amor desde ángulos pocas veces explorados en pantalla

Hay historias que desafían las normas, que se atreven a mirar el amor desde ángulos que pocas veces se exploran en pantalla. “Simplemente Alicia” es una de ellas.

Desde su estreno en Netflix, esta comedia dramática ha capturado la atención del público con una premisa audaz y un enfoque narrativo arriesgado.

La historia gira en torno a Alicia, una mujer que decide mantener relaciones simultáneas con dos hombres muy distintos: Alejo, un escritor apasionado, y Pablo, un exsacerdote que lucha por conciliar su vocación con sus sentimientos.

La serie se adentra en las complejidades de este triángulo amoroso, explorando no solo la tensión emocional de sus protagonistas, sino también las repercusiones sociales y éticas de sus decisiones.

“Simplemente Alicia” combina momentos de humor con situaciones dramáticas, en un delicado equilibrio que busca atrapar al espectador sin caer en la exageración melodramática.

Video Simplemente Alicia | Avance oficial | Netflix



Sin embargo, su propuesta audaz también despierta debate. La manera en que aborda la bigamia y el amor libre puede resultar polémica para quienes esperan narrativas más convencionales, y algunas resoluciones argumentales se sienten, en ocasiones, forzadas para sostener la tensión.

Aun así, la interpretación de los protagonistas (Michel Brown, Sebastián Carvajal y Verónica Orozco) logra humanizar a los personajes y darle credibilidad a sus conflictos, convirtiendo a Alicia en un personaje complejo y provocador que desafía estereotipos.

Además, la serie funciona como un espejo de los tiempos actuales, donde los debates sobre relaciones no tradicionales, autonomía personal y elección afectiva se vuelven cada vez más relevantes.

Al presentar a una protagonista que toma decisiones controvertidas pero auténticas, “Simplemente Alicia” cuestiona con elegancia los prejuicios sociales y abre un espacio de discusión sobre cómo concebimos el amor y la fidelidad en la contemporaneidad.

Con una producción cuidada en vestuario, dirección y fotografía, la serie se presenta como una apuesta diferente dentro del contenido latinoamericano de Netflix, capaz de generar conversación y atraer a un público ávido de historias que rompan moldes.

La serie no solo entretiene, sino que invita a reflexionar sobre los límites del amor, la libertad emocional y la sociedad que juzga a quienes se atreven a amar de manera distinta.