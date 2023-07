El regreso de “Betty, la fea”

“Se dice que soy fea, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco un dinosaurio, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda…” con esta melodía empezaba una de las historias más famosas del mundo… Y que ahora, continúa porque “Betty, la fea” está de vuelta.

LA FEA MÁS QUERIDA.

Beatriz Pérez Pinzón, más conocida como “Betty” (Ana María Orozco), es una talentosa joven con un expediente académico brillante, pero con un gran contra a la hora de encontrar trabajo en el mundo empresarial: su aspecto.

Por eso, termina aceptando un puesto muy inferior al que le correspondería por sus estudios: secretaria de presidencia en una empresa de moda. Allí, mientras se abre camino gracias a su inteligencia a pesar de las burlas por su físico, termina convirtiéndose en la mano derecha de su jefe, Armando Mendoza (Jorge Enrique Abello).

La rivalidad entre Betty y “la peliteñida”, la otra secretaria de presidencia; su amistad con sus compañeras de “El Cuartel de las Feas”, o los desprecios de Marcela Valencia, la novia de Armando; son solo algunos de los obstáculos que la protagonista debe sortear mientras ella y Armando se ven envueltos en una trama de fraude empresarial.

Mientras tanto, Betty se enamora en secreto de su jefe, que empieza seduciendo a Betty movido por fines prácticos, para después comenzar a descubrir lo que hay más allá de su apariencia… Aunque con muchos problemas a resolver y un cambio radical en la protagonista antes de un final feliz.

Bajo esa premisa, nació y se desarrolló en 1999 “Yo soy Betty, la fea”, la obra maestra del ya fallecido Fernando Gaitán. La telenovela colombiana está considerada, hasta la fecha, como la mejor del mundo y de la historia, ostentando incluso el Récord Guinness de la más exitosa.

Porque además de arrasar en su país y en toda América Latina, la historia de Betty la Fea traspasó más y más fronteras, retransmitiéndose en unos 180 países, doblada a 15 idiomas, y después emulada e imitada en por lo menos 28 adaptaciones.

Imagen de 2002, de la actriz colombiana Ana María Orozco en una visita a Madrid (España) para promocionar la "Yo soy Betty, la fea". EFE/Paco TorrenteEFE

Estados Unidos, México o España son algunos de los países que, además de emitir la original, crearon después su propia versión, algo que también hicieron China, Alemania, Brasil o Filipinas.

EL REGRESO DE BETTY

En su 20 aniversario, además, “Betty, la fea” volvió al teatro con casi todo el elenco principal. Y en 2019, tuvo una nueva adaptación estadounidense, pero en español, “Betty en NY”. Hasta ahora, era el último regreso de la “fea” más famosa del mundo.

Sin embargo, hace poco se dio a conocer una noticia que ha causado todo un revuelo: Betty vuelve. Y no en forma de adaptación, sino de secuela. Ya tuvo una en su momento: “Ecomoda”, una sitcom de 35 episodios, no tan exitosa como la telenovela, que continuaba la historia directamente donde había terminado. Pero ahora, habrá una nueva entrega.

Los rumores sobre este regreso ya empezaron el año pasado cuando el periodista Carlos Ochoa lo anunció en su cuenta de Instagram, develando que la historia se centraría en la vida de la hija que Armando y Betty tuvieron al final de la telenovela.

Fotografía del 6 de Abril de 2017 de la obra de teatro Betty la Fea protagonizada por los actores colombianos Ana María Orozco (d) y Jorge Enrique Abello (i), en Bogotá (Colombia). EFE/MAURICIO DUEÑAS CASTAÑEDAEFE

Y el pasado mes de julio fue de nuevo Ochoa quien dio más detalles sobre la trama, en la que “la niña, que ya tiene 22 años, llega de Nueva York graduada como diseñadora, para trabajar en Ecomoda como parte de una nueva generación”.

Ahora han sido los propios protagonistas quienes han confirmado el regreso en un vídeo de Prime Video: “La risa que todos quieren volver a escuchar”, decía Jorge Enrique Abello después de que él y Ana María Orozco mostrasen varios elementos icónicos de la novela. Y ante eso, la actriz se reía con la característica risa de Betty.

Y es que será en la plataforma de Amazon, en colaboración con RCN, donde se emitirá esta nueva secuela, sobre la que ambos actores han hablado en W Radio: “llevamos un año trabajando en esto, calladitos, en silencio”, dijo Abello.

La idea, según el encargado de dar vida a Armando, es “establecer una hermosa conversación con la Betty que hicimos hace 20 años y con esta Betty, que todo el mundo sé que estaba esperando con mucho anhelo, porque es saber qué pasó con esos personajes y con todas esas historias 20 años después”.

DOBLE CELEBRACIÓN DE BETTY

En la misma línea, Orozco aseguró que “no se trata de reemplazar ni a Fernando Gaitán ni lo que ya se hizo” y repitió: “no vamos a volver a hacer la misma Betty: qué ha pasado en esos 20 años, qué va a pasar, cómo se siente hoy día”.

Además, Ana María desveló que será Juanita Molina la actriz encargada de dar vida a la hija del matrimonio protagonista, Mila, y Orozco asegura que “se van a sorprender” y que la joven “viene a revolucionar un poco Ecomoda y a sus padres”.

Eso sí, en sus redes, Ochoa aseguró que al menos cuatro actores del reparto original no iban a volver: Martha Isabel Bolaños (Jenny “la Pupuchurra”), Paula Peña (Sofía), María Eugenia Arboleda (Mariana) y Adriana Franco (Julia, madre de Betty).

Ana María Orozco vuelve a ser "Betty la Fea". Foto cedida por Amazon Prime Video.EFE

También es posible que no volvamos a ver a Lorna Cepeda (Patricia, “la Peliteñida”), Natalia Ramírez (Marcela), Julián Arango (Hugo Lombardi), Luces Velásquez (Bertha) o Julio Cesar Herrera (Freddy).

Pero por el momento, no se sabe cuántas bajas en elenco son oficiales ni qué actores regresarán, solo que veremos a Betty plantearse si el caminó que eligió hace 20 años fue el que realmente tenía que tomar para ser feliz.

“Betty está llena de preguntas, creo que hay un camino muy interesante”, explicó Ana María Orozco, y para recorrer ese camino, Abello ha dejado claro el esfuerzo: “nos hemos empleado a fondo”.

Un camino que, para Ana María Orozco, supone una doble celebración. Porque el regreso de la telenovela tendrá lugar en 2024, 25 años después. Y la noticia se ha hecho oficial en otra fecha importante: justo después de que la actriz célebre su 50 cumpleaños. Betty, no obstante, tendrá que esperar un poquito más para unirse a la fiesta.