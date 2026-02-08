Cardi B amenaza con demandar a TMZ por el video viral de su caída mientras bailaba con un robot

Cardi B está siendo objeto de burlas en redes sociales tras la caída que sufrió mientras le realizaba un “baile erótico” a un robot cuando anoche salió de su hotel con dirección a la fiesta Fanatics Super Bowl en el Muelle 48, en San Francisco.

A través de su cuenta en X, la rapera amenazó con demandar al portal TMZ por la publicación del clic original que rápidamente se convirtió en tendencia: “Bórralo o te demandaré…inmediatamente”.

La cantante, de 33 años, se estaba inclinando para darle un beso al robot, pero perdió el equilibrio cuando este aparentemente se movió cayendo de inmediato sobre ella y ella cayó de espalda contra el pavimento.

Cardi se encuentra en California para animar a Stefon Diggs y a los New England Patriots en su juego contra los Seattle Seahawks en el Super Bowl LX.

La artista de origen dominicano ganó una encuesta creada por aficionados como la invitada favorita para acompañar a Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo.

Sobre los rumores de su actuación junto al puertorriqueño, Cardi respondió: "Eso sería emocionante".