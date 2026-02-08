Cardi aplaude discurso de Bad Bunny contra ICE y dice “sería emocionante” cantar con él en el Super Bowl

Mientras Bad Bunny se prepara para encabezar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, Cardi B dice que está orgullosa de verlo subir al escenario más grande del mundo, alabando su impacto cultural y su voluntad de hablar durante el aumento de los arrestos de inmigrantes.

"Estoy orgullosa de todo lo que ha estado defendiendo contra ICE y todo", dijo Cardi B a The Associated Press antes de su actuación en la fiesta de estrellas de Michael Rubin, repleta de estrellas, Fanatics Super Bowl Party el sábado, que contó con actuaciones de SZA, Don Toliver y Travis Scott.

La ganadora del Grammy habló con admiración y unidad sobre Bad Bunny, que apareció con J Balvin en su éxito que enceró las listas, "I Like It". La colaboración ayudó a impulsar la música latina más lejos en la corriente principal global.

Bad Bunny está listo para subir al escenario del Super Bowl el domingo, una semana después de ganar el álbum del año en los Grammy 2026 por "Debí Tirar Más Fotos". Es la primera vez que un álbum en español se lleva a casa el premio mayor.

En los Grammy, la superestrella puertorriqueña dijo "ICE out" mientras aceptaba un premio, criticando a la administración del presidente Donald Trump por su dramática expansión de los arrestos de inmigrantes.

"Parece que todo está alineado en este momento", dijo Cardi B, que es de ascendencia afrocaribeña con raíces en Trinidad y la República Dominicana. "Solo muestra cómo los hispanos, los latinos. ... Estamos de pie. Ellos están de pie. Todos estamos de pie".

Con el rumor del Super Bowl desarrollándose en torno a "I Like It" y la posibilidad de invitados sorpresa, se le preguntó a Cardi B qué significaría compartir el escenario con Bad Bunny en una plataforma tan masiva.

"Eso sería emocionante", dijo ella.

Mientras Bad Bunny se prepara para su momento de medio tiempo, Cardi B se está preparando para el lanzamiento de su muy esperada gira, que comienza el 11 de febrero en Palm Desert, California. La carrera marca su primera gira por la arena como cabeza de cartel y su primera gira en seis años.

La gira llega tras su segundo álbum, "Am I the Drama", solo cuatro meses después del nacimiento de su primer hijo con el receptor abierto de los New England Patriots Stefon Diggs, su cuarto hijo en general.

Su preparación se ha centrado en largos días de ensayo que se duplican como entrenamiento físico, construyendo impulso y confianza antes de la vida en la carretera, dijo Cardi B.

"El ensayo es mi entrenamiento", dijo ella. "Solo estoy haciendo mi trabajo".

Con su reciente proyecto conectando fuertemente con los fans y planea trabajar en su nuevo álbum mientras está de gira, Cardi B dijo que el impulso ha agudizado su emoción por volver al escenario.

"Me siento muy segura", dijo ella. "Sabiendo que los fans van a estar allí y conocer la música. Es emocionante".