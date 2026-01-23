Yohanna Beato gana competencia “El último se la queda”, de Santiago Matías

La influencer Yohanna Beato, de Moca, ganó la competencia "El último se la queda", la más reciente transmisión en vivo por YouTube de Santiago Matías.

Beato se alzó con el primer lugar al mantener por mantener su mano en el vehículo Changan Deepal G318 2026, una SUV híbrida todoterreno de US$57,900 (aproximadamente 3,647,700 pesos), que recibió como premio tras permanecer durante más de 62 horas, a pesar de haber pérdido parte de su brazo derecho en un accidente automovilístico hace años.

Durante "el live extendido", que inició el pasado 20 de enero a las 9 de la noche, Beato demostró su resistencia al vencer a su compañero Cristian Castro, conocido en redes sociales como Gerencia Fit, quien de manera inconciente movió ambas manos mientras conversaba y quedó en segundo lugar y fue sorprendido con una Changan CS35.

Mientras que Dj Coco decidió abandonar el juego tras aceptar una PC gamer de última generación ofrecida por la producción, ocupando el tercer puesto.

Beato recibió un apoyo masivo del público a través de los Súper Chats que le permitían descansar de manera constante.

Minutos antes de ser declarada ganadora, la también empresaria recordó cuando perdió a su hijo de 4 años tras una supuesta negligencia médica en una clínica donde fue sometido a una circuncisión en el año 2016.

"Él tenía 4 años y medio, y cuando él nació, nació con su parte muy cerrada, tú sabes que uno le da masajes, pero a él le quedó un poquito cerrado y su pediatra siempre me decía que había que hacerle una circuncisión, entonces yo un día lo llevé a un chequeo normal para saber el peso, él no era enfermo ni nada, nunca se había enfermado, ni mi niña tampoco, ni yo, siempre hemos sido muy saludables gracias a Dios", afirmó.

"Entonces su pediatra me dijo que aprovechara que él estaba pequeño para que le hiciera eso, que era un procedimiento ambulatorio, que era algo sencillo, que lo hacían en 15 minutos y que luego lo sacaban y tomaba jugo y ya, pero no fue así", contó entre llantos.

Entre los 30 concursantes, se encontraban varias figuras conocidas, como Camila Mejía, Mister Black, Tatiana Duran, Jeremy Herrera, Yester y Harrinson de Mora.

Este nuevo formato llega después del éxito de las dos temporadas de “La casa de Alofoke”, donde un número de personalidades debían convivir durante un mes por un premio final de grandes sumas de dinero y vehículos de lujo.