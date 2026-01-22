Eliminan 21 participantes en dos días de la transmisión en vivo de “El último se la queda”

De los 30 participantes que iniciaron el pasado 20 de enero en la transmisión en vivo por YouTube de "El último se la queda", solo 9 se mantienen en la competencia por el vehículo Changan Deepal G318 2026, una SUV híbrida todoterreno de US$57,900 (aproximadamente 3,647,700 pesos).

El nuevo programa producido por Santiago Matías vuelve a poner a prueba la resistencia de un grupo de personas y quien logre permanecer mayor tiempo con la mano sobre el vehículo gana.

Entre los concursantes, figuraban varias personalidades de redes sociales, como Camila Mejía, Mister Black, Tatiana Duran, Jeremy Herrera, Yester y Harrinson de Mora.

El público es el responsable de regalarle tiempo a su favorito a través de sus Súper Chats, los cuales son acumulativos y convertidos en minutos para bañarse, comer y descansar.