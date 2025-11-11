Melissa Gate, de Colombia, se une a “La casa de Alofoke 2”

Melissa Gate, segunda finalista de “La casa de los famosos Colombia 2”, de Canal RCN, se unió como la participante número 20 de ls segunda temporada de “La casa de Alofoke”.

Aunque Gate había expresado que no regresaría a un reality que limite su libertad, la colombiana aceptó la invitación de Santiago Matías para participar en el formato de YouTube.

La influencer se enfrentó a la empresaria Mariana Zapata tras la discusión que tuvieron en redes sociales a inicios de julio.

Gate explicó que su amistad con Zapata terminó cuando su compatriota se quejó públicamente de su tarifa por asistir a un evento.