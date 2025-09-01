Vladimir Gómez queda eliminado de "La casa de Alofoke" por problemas de salud

Vladimir Gómez fue eliminado este fin de semana manera definitiva de "La casa de Alofoke", que se transmite en vivo a través de Youtube, tras presentar problemas de salud nuevamente.

Según el empresario y productor del reality, Santiago Matías, el ahora exparticipante tuvo que abandonar la competencia y ser ingresado a una clínica en Santo Domingo, donde el domingo 31 de agosto celebró su cumpleaños número 41 rodeado de amigos, entre ellos la esposa del merenguero Jandy Ventura, Yamel Ros Ventura.

El publicista cubano estuvo hospitalizado en tres ocasiones por hipertensión arterial durante esta última semana.

A su salida, Gómez pidió el reingreso de Angelica Núñez (La Gigi), quien el viernes fue expulsada por su enfrentamiento con su compañera Karola Cendra.

El locutor viajó este lunes a Miami, Florida, para continuar su recuperación desde su casa.

"Me voy con una maleta llena de sentimientos, emociones muy especiales, de vivir esta gran experiencia, el primer reality show que ha hecho historia y yo sé que los que siguen en la casa van a seguir haciendo historia", declaró Gómez.